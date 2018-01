Puntos Cardinales

Por Oscar Palacios

Suponiendo sin conceder que el Creacionismo tiene razón: somos hijos de Adán y Eva. Desde el principio nació la manipulación. Fue la desobediencia y no la manzana-acostón lo que enojó a Dios y los corrió del paraíso. Adán tuvo un castigo benévolo: ganar el pan con el sudor de su frente. Eva le fue peor: parirás con dolor y con una cuota mensual de sangre.

Andando el tiempo, cuando los mercaderes del templo que fueron corridos del templo se quedaron sin trabajo, se metieron a sacerdotes de una secta que denominaron catolicismo. Ahí se prohibió a la mujer ejercer el sacerdocio. La razón: porque el diablo, cada mes, atravesaba sus cuerpos. La menstruación, pues. Nace así, la mujer como animalito receptor para conservar la especie.

Los tiempos cambian y las sociedades también. En todos los tiempos se ha puesto a la mujeres un pedestal: poesía. Música, pintura, todo el arte habla de ellas. Siguen en el altar como virgencitas milagrosas. Siguen en la cocina y pariendo.

Llegan los tiempos del pensamiento liberador y la mujer sale a la palestra. Defiende sus derechos. Habla, piensa, actúa. La respuesta machista es enfermiza: Hombres en la podredumbre mental, psicópatas sin duda, agreden, violan y matan a jóvenes en el florecer de su vida. Los feminicidios son la nota del día. Aumentan y frente a esa realidad, sólo discursos, promesas.

Tiene que existir una manera de detener la situación. Desde el hogar enseñar la igualdad de los géneros. La indolencia de autoridades y la propia sociedad hace crecer este tipo de crímenes que nos lacera a todos los que pretendemos ser humanos. Alto al feminicidio ¡Ni una más!

Y en otros temas, les comento que leí por ahí que si llega López Obrador a la Presidencia será el apocalipsis. Lo que se tiene que escribir para defender la chuleta. Mas bien creo que saldremos del apocalíptico sexenio del vacuo Peña Nieto.

Y por cierto, la llegada de Gabriela Cuevas al territorio de Morena causó escozor. Se entiende que el PAN respire por la herida y minimice la salida. Nadie dice nada de la reciente salida de panistas y perredistas para irse a la meadera priísta. Supongo que la señora Cuevas tiene algo que aportar. No lo creo en el caso de Cuau Blanco. Para gobernar se necesita, conocimientos básicos. No se puede gobernar a patadas. No se juega con once, sino con millones. Pero en fin, hasta el nieto de la maestra, tiene más que dar: los contactos de la abuela.

El expediente de corrupción por el desvío de recursos en Chihuahua que llegaron al PRI, ya pasó a la FEPADE. O sea, “se llegará hasta las últimas consecuencia”: impunidad.

Meade plagia la propuesta de Morena sobre la ley de anticorrupción. No es nuevo. A AMLO se le critica cuando intenta algo innovador y al rato los demás partidos, sin rubor lo retoman.

Mientras millones de spots atosigan, el fin de semana fue sangriento. Más de treinta muertos en seis entidades. Ni para dónde correr.

Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, lanzó su campaña para alcanzar la candidatura panista a la presidencia. Fue plan con mañana. Trabajó para el bienestar de la familia. Amarró la candidatura para que su esposa sea la candidata albiazul a la gubernatura poblana. Hrencia de sangre. Lo mismo que los Yunes en Veracruz, que pretenden agandallarse la candidatura.

CHIAPAS

La rebelión en la granja sigue en su apogeo. El animalero político chiapaneco se alebrestó. Muchos son los llamados y uno el escogido. ¿Quién? Sigue la incógnita. PRI, PVEM, PANAL, Mover a Chiapas y Chiapas Unido van en alianza. El PRI, con Roberto Albores Gleason a la cabeza, está acorralado por los partidos títeres de Manuel Velasco Coello. Se la juega con el guarura del futuro que le cuidaría las sucias espaldas.

Reto para Peña Nieto. Los colazos del que se va pueden llevar al protegido a la caída. Dejará el PRI que le arrebaten encabezar la candidatura con el candidato de sus filas? Se impondrá el Verde y achichincles para entronizar al “digno” Eduardo Ramírez de Aguilar. Es el juego de la ruleta rusa para MVC. Ah, y que ERA no salga que por apoyar a los maestros cayó en desgracia. Que sea menos…

Todo indica que fue una negociación para que todos los involucrados salgan lo menos raspados que se pueda. Algo le darán a ERA para calmar sus ansias de novillero. Marcha de la dignidad con acarreados despistados que no sabían por qué estaban ahí. Mejor que ERA se vaya bailar, no a Chalma, sino a Chenalhó u Oxchuc o al pueblo que sea donde danzó con gracia y salero con vestimenta sui géneris. Están aparentando un juego democrático. De perder Albores Gleason, nada garantiza que los leales de ese partido emigren con su voto hacía cualquiera de los dos adversarios de las alianzas de Morena y la tercia Pan-Prd-MC.

Es que, siendo objetivo, no se admiren que supuestamente Ramírez Aguilar llenó la plaza de improviso. Cuando viajó a la ciudad de México, ya sabía que llevaba las de perder. Por ello, dejó organizado con los diputados compinches y presidencias municipales de transas miedosos. Lo demás es conocido: el show de la “dignidad” de un indigno que ha gastado un dineral de origen inexplicable en una campaña que ya lleva un buen rato.

Brincaba, al más puro estilo de Lola Beltrán, para subrayar su protesta. Abanderado, como el Judas Tadeo, santo de los imposibles, de la masa tortera que lo aplaudía. El sumun de la demagogia. El acarreo como símbolo existencial. Nada nuevo. Rebelión de los buenos principios con los malos finales reales: continuar con el saqueo de Chiapas.

Y mientras eso sucede, Luis Armando Melgar anda “guardadito” como otro bisnes de sus impulsadores aztequeros. En una de esas resulta ganón.

Si hay cordura en la alianza PRD, PAN, MC, seguramente el candidato sería José Antonio Aguilar Bodegas. Será el candidato a vencer por su sólida presencia en la entidad. A pesar de que continúan con el golpeteo oficial en su contra, resulta ser el candidato mejor posicionado. Rutilio Escandón, el más defenestrado de todos, ya está montado en caballo de plata y a pesar de la campaña en su contra, la ola morena puede catapultarlo. No todo está escrito.

¿Y Willy, Enoc—éste ni suda ni se acongoja, tendrá 16 millones de prerrogativas, de los cuales varios se irán a su rebosante cochinito–, Fernandito, y quien se apunte, qué se hará con ellos. Hay maíz para todos: diputaciones, senadurías, presidencias municipales o un puesto en el futuro Gabinete. Cualquier cosa es buena para no vivir en el error. A pesar del saqueo actual, todavía hay alfalfa para la caballada que se quedará a mitad del río.

Pobre Chiapas, tan lejos de Dios y tan cerca de los verdelincuentes.

Y en otros temas, mientras MVC juega al Maquiavelo—sabrá quién es— Oxchuc ya cubrió otra cuota de sangre con el reciente enfrentamiento que dejó varios muertos. Chalchihuitán en tensas balaceras y en Chilón, la muerte tiene ppermiso, mientras la autoridad duerme en sus laureles. Y para variar, personal de salud hostigado con amenazas de cárcel por denunciar el desabasto en el sector salud. Nada nuevo…

Y ya con esta me despido: La ley de seguridad interior va en caída. Peña Nieto se despeña. Tiempo habrá para mejores lunas en esta sociedad vilipendiada.