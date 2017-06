Protegidas casi dos millones de líneas telefónicas ante publicidad no deseada

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, en sus primeros 10 años de operación, el Registro Público para Evitar Publicidad ha registrado casi dos millones de números telefónicos y atendido un total de tres mil 483 denuncias, principalmente sobre empresas de los sectores telecomunicaciones, comercio y servicios.

En un comunicado, destacó que dicho registro es un mecanismo para proteger el derecho de los consumidores a no ser molestados con publicidad no deseada y a que su información personal no sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Añadió que, una vez que el número se encuentra registrado ante la Procuraduría, los proveedores y empresas tendrán un periodo de 30 días para dejar de llamar y si después de ese plazo se continúa recibiendo llamadas o mensajes de texto publicitarios se deberá realizar una denuncia en contra del proveedor que incumpla.

Comentó que la inscripción al registro es gratuita y permanente, y las empresas están obligadas a respetar la decisión de sus clientes a no ser molestados en su vida privada; en caso contrario, pueden ser sujetas a sanciones económicas hasta por un millón 317 mil pesos.

“A través del Registro, en casi 10 años de operación, han sido denunciadas un total de tres mil 483 empresas que sistemáticamente han incumplido el derecho a la privacidad de los consumidores”, enfatizó.

La Profeco dio a conocer que durante el primer trimestre de 2017 se recibieron 38 denuncias, de las cuales 25 corresponden al sector comercio y las 13 restantes al turístico.

“Los ciudadanos que estén interesados en inscribirse pueden realizar el registro vía telefónica marcando desde el número que desea inscribir al 96 28 00 00 para las áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey o al 01 800 96 28 000 para el resto de la República”, anotó.

Otra opción es marcar al Teléfono del Consumidor (Telcon) 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, o al 01800 4688722 del interior de la República, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, así como por Internet en la página http://repep.profeco.gob.mx/REPEP1/registrar_telefono.jsp las 24 horas del día, los 365 días del año.