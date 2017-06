Productores solicitan concesiones de agua

Tapachula.- Representantes de diversos sectores productivos del Soconusco en reunión de trabajo con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exigieron la liberación de concesiones, cuya veda tiene años en la región, lo que impide el aprovechamiento del vital liquido en épocas de sequía.

El Presidente de la Asociación de Productores de Plátano, Eduardo Altuzar López afirmó que es una necesidad urgente que la Conagua levante la veda para poder extraer el vital liquido de pozos profundos, ya que es de las principales problemáticas que afrontan las diversas ramas agrícolas para elevar la producción y ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional.

Dijo que en la región existen muchas concesiones de agua que no están explotadas, porque la dependencia no actualiza los permisos desde muchos años, situación que limita a los cultivos, sobre todo durante la época de sequía derivado del cambio climático.

Señaló que otro de los factores que limitan el crecimiento en el sector agrícola y que va ligado al uso del agua, son los subsidios energéticos, ya que al no contar con las concesiones por parte de Conagua, al hacer uso del vital liquido, la Comisión Federal de Electricidad no les da la tarifa preferencial, por lo que tienen que pagar costos muy altos.

Detalló que algunos sectores productivos buscan ser pioneros para el uso de pozos con energía solar, lo cual bajaría costos de producción, sin embargo aún se analiza el proyecto, ya que es una inversión bastante fuerte y muchos no cuentan con los recursos para emprenderlo.

El representante de los productores mencionó que para el sector agrícola un kilowatts con subsidio tiene un costo de 65 centavos y sin subsidio tiene un precio promedio de 9 pesos, lo cual pega directamente en la economía de las familias, porque al no haber concesiones para el uso de pozos profundos no pueden acceder a las tarifas preferenciales y muchos mejor optan por no tecnificar sus terrenos.

Cabe hacer mención que en la reunión estuvo presente Fernando Rueda Lujan, representante de Conagua, quien comentó que no hay fecha para el levantamiento de la veda del uso de pozos profundos en la región, ya que según estudios elaborados por expertos de la dependencia existe un déficit de 44 millones de metros cúbicos.

Finalmente subrayó que están conscientes de la importancia de la región a nivel nacional, al ocupar el segundo lugar en exportación de diversos cultivos, por ello se establecerán estrategias para la liberación inmediata de las concesiones para el uso del agua, el cual es un auxilio para el productor en época de sequía. (Fuente: InterMEDIOS)