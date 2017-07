Primer ministro de Pakistán dimite tras ser descalificado por corrupción

Pakistán.- Nawaz Sharif dimitió hoy como primer ministro de Pakistán, después de que la Corte Suprema lo descalificó para ocupar cargos públicos, por presunta corrupción durante sus dos últimos mandatos, en el caso de filtraciones llamado “Papeles Panamá”.

Después de meses de audiencias, los cinco miembros del tribunal tomaron la histórica decisión de desestimar a Sharif por no divulgar sus créditos no retirados que constituyen activos de Capital FZE de los Emiratos Árabes Unidos en sus documentos de nominación para la Elección General de 2013.

“Se declara que al no haber revelado sus cuentas por cobrar no retiradas que constituyen activos de Capital FZE en sus documentos de nominación presentados para las elecciones y por haber dado una declaración solemne falsa, Nawaz Sharif no es honesto”, precisa el veredicto.

La corte lo declaró por ello “inhabilitado para ser miembro del Majlis-e-Shoora (Parlamento)” y envió referencias contra Nawaz Sharif, sus hijos Maryam, Hussain y Hasan a un tribunal de rendición de cuentas, de acuerdo con reportes del periódico paquistaní The Dawn.

Ordenó asimismo a la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas que presentara una denuncia contra el acusado en un plazo de seis semanas y que el juicio se concluyera dentro de los seis meses siguientes.

También instruyó a la Comisión Electoral de Pakistán (CEP) que emitiera una notificación declarando la descalificación de Sharif y al presidente del país, Mamnoon Hussain, que comience el proceso para elegir a un nuevo primer ministro de acuerdo con la ley.

La corte pidió además la designación de un juez que supervise la aplicación de la sentencia y los procedimientos de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas y del tribunal de rendición de cuentas.

La investigación sobre la riqueza de la familia Sharif comenzó después de la publicación de los “Papeles Panamá” en 2015 que vinculaba con compañías extranjeras a los hijos del ahora ex primer ministro paquistaní, quien ha negado sistemáticamente cualquier ilícito en el caso.