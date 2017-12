Priístas chiapanecos

Jaque con dama

Por Irma Ramírez Molina

Priístas chiapanecos

A los primeros segundos de este 14 de diciembre iniciará precampaña el aspirante del PRI-PVEM a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, en San juan Chamula, lo cual no tiene nada de extraordinario, porque ya otros políticos han ido a ese municipio para sus eventos.

Quizá la novedad será que esta vez el aspirante a la presidencia viaja en vuelo comercial, es decir, no trae su propio avión como ha sucedido con quien sale como aspirante del PRI a la presidencia de la República.

Pero esta visita le está dando respiración necesaria a los priístas en Chiapas, sobre todo en ese municipio que durante el presente sexenio se vistió de verde, aunque todo parece indicar que volverá a ponerse de rojo.

Como era de esperar las especulaciones están a la orden del día, los conclaves no se han dejado esperar, incluso el hecho de viajar con Jaime Valls levantó polvo en más de uno, pero eso no tiene nada de raro, porque no es la primera vez que viajan juntos a Chiapas.

No hay que olvidar que más de una vacación lo ha pasado en la entidad en compañía de Valls, pues se sabe de siempre que son excelentes amigos, pero de eso a que terminen ungiendo como candidato a la gubernatura a Valls hay un mundo de distancia.

En esta visita de Meade Kuribreña, todo tendrá significado, la forma, el fondo, porque no sólo se trata de que inicie en Chiapas sus eventos proselitistas, sino con quien se junte, quien tenga al lado, a quien salude, y a quien ignore.

No se puede perder de vista que existen dos fuertes aspirantes a la candidatura para la gubernatura de Chiapas: Roberto Albores Gleason y Eduardo Ramírez, del PRI y del PVEM respectivamente, aun cuando no se define todavía si van o no en alianza en la entidad.

Así que la visita de Meade Kuribreña despejará hasta cierto punto muchas incógnitas que han dado vuelta desde hace mucho tiempo, en miras a quien quedará en el próximo sexenio ocupando la silla que ahora tiene Manuel Velasco.

Base de datos

Tensa calma hay en Chalchihuitán y Chenalhó, aunque estos últimos están más contentos porque el Tribunal Unitario Agrario le dio el fallo a favor en el problema de límites.

Y es que como se había dicho, cual quiera que fuera el resultado habrá una parte inconforme y así sucedió, los habitantes de Chalchihuitán dicen desconocer el fallo de la máxima autoridad agraria.

Así que la operación “cicatriz” deberá ser tejida con filigrana, porque queda claro que el resultado no sería la solución a este problema que lleva más de 40 años.***

En el Poder Judicial ya no saben a qué santo encomendarse para que el magistrado presidente, Rutilio Escandón, se vaya de una vez por todas del Tribunal, el cual ha dejado más que vacío en sus arcas.

Al realizar el brindis de fin de año, lo que recibió fue reclamos, porque para variar ofreció pagar desde el 12 el famoso bono que casi casi hace perdedizo y nada, nuevamente volvió a mentir.

Así que se tendrán que conformar con cobrar este 14 su aguinaldo de 60 días y sólo un mes de bono, con eso de que se va el 20 de enero para empezar su campaña el 23, lo que menos le importa ya es la situación de los trabajadores del Poder Judicial.***