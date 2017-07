Prevalece confusión respecto a futuro de sistema de salud en EUA

Estados Unidos.- Luego de que la mayoría republicana en el Senado fracasara en reemplazar el sistema de salud creado por el presidente Barack Obama, prevalece la confusión entre los líderes políticos en Estados Unidos respecto del futuro de la atención médica en este país.

En entrevistas transmitidas este domingo, voceros de la Casa Blanca, funcionarios federales y legisladores demócratas y republicanos ofrecieron opiniones divergentes y a menudo contradictorias sobre el camino a seguir para fortalecer el sistema de salud en Estados Unidos.

Esta confusión se añadió al ofuscamiento creado por el presidente Donald Trump, quien el sábado amenazó con eliminar los subsidios para que las aseguradoras garanticen servicios de salud a las personas de menos ingresos en Estados Unidos, lo que afectaría a millones de personas.

Trump ha insistido además que los republicanos deben aprobar una reforma al sistema de salud, pese a que todas las propuestas que han presentado hasta el momento han fracasado porque ni siquiera han sumado el respaldo de todos los legisladores de ese partido.

En ese sentido, Mick Mulvaney, director de presupuesto de la Casa Blanca, expresó en una entrevista en el canal CNN que el Senado debe abstenerse de votar cualquier otra ley si no revoca primero el sistema de salud creado por el expresidente Barack Obama, conocido como Obamacare.

“A juicio de la Casa Blanca, no pueden seguir adelante en el Senado. No puedes prometer a la gente que vas a hacer algo por siete años, y luego no hacerlo”, declaró Mulvaney. Los republicanos intentaron sin éxito rechazar Obamacare desde su concepción hace siete años.

Mientras tanto, la consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, afirmó que Trump decidirá esta semana si suspende los subsidios de Obamacare a fin de permitir que este sistema “implosione”, según palabras del presidente. Añadió: “esa es una decisión que solo él puede tomar”.

Por su parte, la senadora por el estado de Maine, Susan Collins, una de los tres legisladores republicanos que evitaron la revocación de Obamacare, criticó la incertidumbre creada por la amenaza de Trump sobre terminar los subsidios a las aseguradoras. “Tenemos que dejar muy claro que ese subsidio es importante para las personas de muy bajos ingresos y debemos aprobar ese dinero para asegurar que continué”, señaló la senadora.

Collins opinó que el Obamacare debe ser reemplazado, aunque esto debe hacerse mediante los mecanismos legislativos tradicionales, que incluyan debates y sesiones informativas con expertos a fin de que expliquen las consecuencias de cada propuesta.

En el espectro ideológico contrario, el senador demócrata Bernie Sanders aseguró en una entrevista transmitida por el canal CNN que los estadunidenses deberían contar en todos los estados del país con una opción de seguro médico financiada por el gobierno.

Asimismo, reiteró su promesa de presentar una legislación para crear un sistema llamado “de pago único”, en que el gobierno asumiría los costos del cuidado de la salud para todos los ciudadanos.

Por el gobierno federal, mientras tanto, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, aseveró que aunque a su juicio Obamacare es perjudicial es su responsabilidad aplicar estos lineamientos, que siguen siendo la única ley sobre salud federal.