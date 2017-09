Premia rector de la Unach a gente sin mérito

Sisiana Maude Jiménez Reyes, ex secretaria general del Sindicato de Personal de Confianza de la UNACH, vendió el movimiento por el que se ha buscado que la Rectoría reconozca a este gremio sindical; lo vendió por una plaza de técnico académico que le dieron las autoridades de la Universidad sin tener ni secundaria terminada.

Inclusive, como premio a su traición a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Chiapas, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández avaló la recategorización a su favor en diciembre de 2016, a sólo seis meses de haberle dado la plaza.

Trabajadores de esta máxima casa de estudios, quienes pidieron omitir sus nombres por represalias de que son objeto por parte de la gente del Rector, revelan hechos como el ya mencionado que se dan fuera de toda norma, en tanto hay trabajadores con méritos y preparados que por no pertenecer al círculo de amigos no pueden ascender, no se les hace justicia laboral.

Pusieron otro ejemplo claro, Miguel Ángel Cigarroa, ex secretario administrativo tiene plaza de profesor titular de tiempo completo C, la más alta en cuanto a salario, y no tenía Maestría en el momento en que se la otorgaron; el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández lo ha permitido.

Asimismo, por la falta del reconocimiento por parte de la Rectoría al Sindicato de Personal de Confianza de la UNACH, dieron a conocer que a los trabajadores no les han pagado el SAR, ni les tramitan préstamos de Fovisste.

Las cuotas al Issste, las autoridades universitarias no las han aportado a las cuentas individuales de los trabajadores, ni el ahorro solidario ni seguros de autos y de vida; tampoco han pagado créditos que adquirieron con empresas, por lo que muchos ya están en buró de crédito, lo que les afecta a su familia.