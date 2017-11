Precio del pollo llegará a 150 pesos en breve

Tapachula.- Comerciantes de pollo del Mercado San Juan, informaron que el precio de esta ave, podría superar los 150 pesos en los próximos días, cuando se celebren las fiestas de navidad y año nuevo.

Elsa Sánchez Aguilar, presidente de la asociación de polleras , informó que es en diciembre cuando sube el precio de esta ave, lo que a sus compañeras les afecta, “por eso le pedimos a los dueños de las granjas, a los productores, que se pongan la mano en el corazón, porque la economía después del terremoto quedó muy amolada y no hay ventas”.

Y es que dijo que el pollo grande se vende a 120 pesos, sin embargo, aclaró, que esto va a incrementar hasta 150. Para como está la economía, los precios están muy caros, le pedimos a los proveedores que no le incrementen demasiado porque no hay dinero, no hay empleo y el salario está por los suelos, esta ciudad vive de puro comercio.

Estimó que, en el mercado San Juan, existen unas 300 polleras que venden desde los 20 hasta las 150 aves. Comentó que debido a la difícil situación económica que pasa la ciudad, a muchos sólo les alcanza para comprar un larguero con su molleja que vale 20 pesos; “el que gana bien logra comprar su pechuga o sus piernas con muslo”.

“El pollo subió mucho, el más chico se vende en 100 pesos y el pollo más grande puede llegar a 125 o 130 pesos, así que está muy caro, por lo que muchas personas se llevan un par de piernas, o pura pechuga”.

La entrevistada informó que muchas de las vendedoras llegan desde las 4:30 de la mañana, para recibir el pollo fresco que es pelado a mano, y se van del mercado hasta las seis de la tarde, esto luego de haber limpiado su área de trabajo.