Precio de las gasolinas se determina a nivel internacional: Meade

México.- El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, indicó que el precio de la gasolina se determina a nivel internacional y fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda.

Entrevistado en el estado de Aguascalientes, en donde se reunió con la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó tajante ser el responsable del ajuste al precio de los combustibles, cuando era secretario de Hacienda.

Dijo que no tiene dudas en ganar los comicios presidenciales, pues “si tomamos en consideración, yo te diría tres (predicciones) lo que dice la bruja Zulema, lo que dice el Financial Times y lo que dice la militancia, no cabe duda de que vamos a ganar”.

El precandidato indicó que se debe trabajar en temas de seguridad, combate a la corrupción, cuidado de la economía familiar, así como de mayor integración y mayor cuidado a las mujeres y niñas.

Por otra parte, al preguntarle sobre si tiene un avance de su eventual gabinete de gobierno, en caso de ganar los comicios presidenciales de este año, Meade Kuribreña aseveró: “el gabinete hasta el 1 de diciembre”.