Precandidatos y, ¿dónde quedó la bolita?

Por Ruperto Portela Alvarado.

En el juego de la pirinola, donde todos participan, están cada uno de los aspirantes a la candidatura a la “Silla del Tucán” que hoy ocupa MANUEL VELASCO COELLO, pues ya no saben cómo darle vueltas al trompito para saber si les tocará el “toma todo”. El gobernador les pone a todos, pero ninguno está seguro de ganar.

Los avanzados en las precampañas se la han rajado a morir y el GÜERO VELASCO les ha soltado el cordel. A todos los ha apapachado, placeado y dejado en el libre albedrío, de que hagan lo que mejor les parezca para acercarse al ánimo de los electores. Lo que no saben es por quien se decidirá al final del camino.

OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, presidente del Congreso del Estado y también dirigente del Partido Verde Ecologista en Chiapas, es el más aventajado, pues en las pre-campañas vestidas de “Informes Legislativos” de sus pupilos de la LXVI Legislatura donde él fue el “Rock Star”, le fue muy bien ganando muchos simpatizantes para su proyecto.

Llegado el momento, EDUARDO RAMÍREZ hizo sus propios informes en más de diez sedes, explicando detalladamente lo realizado no en un año, sino dos de su liderazgo legislativo. Lo hizo en Las Margaritas, Trinitaria, San Juan Chamula, Zinacantán, Comitán, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Huixtla, Tapachula y varias colonias aledañas a la capital chiapaneca.

Y digo que le fue bien porque la logística fue diseñada como joya de filigrana oaxaqueña; detalladamente para el lugar, el auditorio y la hora indicada. Por ese lado el diputado RAMÍREZ AGUILAR no se puede quejar porque mediáticamente ha vendido la idea de que él es el elegido por el Señor que mece la cuna. Los presagios le son alentadores, pero las circunstancias como se ven en otros escenarios, puede que cambien su ruta.

LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, ex diputado local y actual alcalde de la capital Tuxtla Gutiérrez, tiene puntos a favor. Aunque hay severos señalamientos de un singular sector social a su administración municipal, creo que todavía sale de gane frente a los ciudadanos de a pie y otros sectores como empresarios, locatarios y gentes de las diversas colonias.

No hizo mucho aspaviento con su informe de actividades, ya que rindió uno a los integrantes del cabildo y otro en la explanada frente a Palacio Municipal. Solo que no fue bien vista la propaganda con su fotografía y otros diseños, en casi toda la geografía chiapaneca. Por otro lado, fue un mensaje cifrado el que MANUEL VELASCO COELLO, gobernador del Estado, haya asistido a su informe y dado todo el respaldo que no dejó ver en ninguno de los actos de EDUARDO RAMÍREZ.

El caso de LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO es de calamidad, pues apelando al apoyo cupular del PRI y Verde Ecologista, así como del cártel “Salinas Pliego”, poco es lo que ha podido hacer a ras de tierra con el electorado. Su informe fue de cotorreo porque no tuvo la trascendencia que pensó al dejarlo “a lo que saliera”. Ya no se ve la cercanía con el gobernador MANUEL VELASCO COELLO ni tampoco el despliegue mediático que traía en Telefórmula, Televisa, su misma empresa Canal 40 y los de TV-Azteca.

Es un hecho que al desalmado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, nadie lo toma en serio y solo asisten a sus eventos de proselitismo gente acarreada y amenazada del propio Poder Judicial. Por eso fue acusado y ventaneado desde las pantallas de noticieros Televisa, al obligar a los trabajadores asistir a un acto a todas luces de precampaña, engañando con el garlito de que asistiría el gobernador, que luego tuvo que suspender. Ahí si no sé, si le ha ido bien o mal al RUTILANTE RUTILIO, pero que se le está cayendo la candidatura, es un hecho.

Quien se ve bien en sus despliegues de imagen es el Secretario del Campo, JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS. Pian pianito va cruzando el caminito. Desde hace varios meses ha recorrido la geografía chiapaneca sin ningún desplante de aspirante a la gubernatura, cuando todo mundo sabe que está en la jugada y la competencia. La entrega de implementos agrícolas, fertilizantes, han sido buen pretexto y, le ha salido a la perfección.

Tres eventos marcaron la diferencia y la preferencia que puede tener JOSEAN frente a los electores del llamado “voto verde”, el rural, campesino, indígena y muchos citadinos que se han dado cita a sus convocatorias. El primero fue el de San Juan Chamula donde, aparte de entregar fertilizantes, semilla de Programa Maíz Sustentable y dado el banderazo del Proyecto de Seguridad Alimentaria, al grado que el gobernador MANUEL VELASCO COELLO elogió su trabajo como Secretario del Campo y levantó la mano ante miles de indígenas de los municipios de esa región de los Altos de Chiapas.

El otro acto masivo se llevó a cabo en Villaflores con los mismos objetivos y excelentes resultados que fueron similares al evento realizado en la sede de la Secretaría del Campo –La Chacona—donde estuvieron, además de campesinos beneficiarios de esos programas, dirigentes de organizaciones y asociaciones agropecuarias. Es hasta ahí, que estos cuatro aspirantes, llevan buen tramo recorrido con destino a la meta del 1 de julio de 2018 y la gubernatura del Estado el 8 de diciembre de este mismo año.

Y como ya lo he señalado, el diputado WILLY OCHOA se mete a la pelea y por eso sus recorridos por los principales municipios de la entidad, sin descartar que salga un “caballo negro” inspirado en la mentalidad perversa de las cúpulas de partidos, del gobierno federal o de grupos fuertemente conectados con el círculo del poder…

Los vínculos perversos del oficialismo

Algo ha quedado claro en el correr de la historia de Chiapas y sus nefastos gobiernos que imponen su poder a través de grupos de choque y organizaciones que se visten de sociales pero que al final de cuentas se sabe, son “brazos ejecutores de la oficialidad”.

Hace mucho tiempo y quizá todavía existan, fueron los “Chinchulines” y las “Guardias Blancas” las que operaron en la zona indígena, Norte y Altos de Chiapas, con resultados funestos que nunca se han podido aclarar. En Chiapas la lista de “organizaciones sociales” de orden campesino, indígena, obreros, han proliferado a la sombra del presupuesto público estatal y/o federal.

En los años 90, específicamente durante el interinato de JULIO CÉSAR RUIZ FERRO en el gobierno de Chiapas se creó la llamada UNAL (Unión Nacional Lombardista) que encabezaba OSCAR DE LEON GONZÁLEZ, que se distinguió como organización testaferro del gobierno y en especial del que se pretendía “vicegobernador”, DANTE DELGADO RANNAURO. Esta historia tiene muchos vértices por donde señalarla de violenta y brazo ejecutor de esa administración.

Pero la que ha superado al tiempo es MOCRI (Movimiento Campesino Regional Independiente) que tuvo su auge en el gobierno de JUAN SABINES GUERRERO y se mantiene en este de MANUEL VELASCO COELLO en una especie de chantaje con sus movilizaciones y complicidades cuando se le requieren sus servicios. Fueron los MOCRI quienes persiguieron y asolaron al prestigiado (con todas sus letras) Secretario de Salud, doctor JAVIER CASTELLANOS COUTIÑO, por órdenes del propio gobernador hasta que optó por la renuncia a pesar de que era el único funcionario que le daba lustre a ese gobierno que terminó detestado por los chiapanecos. Lo mismo hizo con el director de la SCT, por diferencias con SABINES.

Hoy los dirigentes del MOCRI y unos mil integrantes de la organización, exigen al gobierno verde, paquetes integrales, de maíz sustentable y mil 200 pesos de apoyo social para cada miembro. Se presume que el enlace para esta negociación es EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ, director general del Instituto de Infraestructura Educativa (INIFECH), ex diputado local, ex coordinador del gabinete del GÜERO VELASCO y diputado federal con licencia.

La historia negra de EDUARDO ZENTENO es ya conocida en Chiapas, pues una de sus recientes inscripciones fue en la delegación de SEDESOL donde operó –según se le acusa—mucho presupuesto para impulsar campañas de candidatos del Verde Ecologista en la elección del 2015. También, al otro día de la votación, fue investido como candidato y diputado federal en sustitución de LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR que iba en primer lugar de la lista plurinominal de la tercera circunscripción, violando descaradamente la Ley Electoral.

Apuntan sus “detractores”, que ZENTENO NÚÑEZ siendo coordinador de la campaña del GÜERO VELASCO para gobernador en el 2012, negoció con empresarios y constructores para que cooperaran con dinero, vehículos, materiales de construcción, despensas y otros enseres que se podían regalar a los potenciales votantes con la promesa de darles obras, concesiones de servicios y compras de materiales, que no les cumplió.

Pero como en esta vida todo se sabe, habría que preguntarle al operador del INIFECH si todo lo que se dice de él es cierto, porque, desde ya, le están sumando ciertos hechos de corrupción en la concesión de obra en la infraestructura educativa que reviste millones de pesos. Y como el gobierno no goza de mucha credibilidad y por el contrario hay demasiados indicios de corrupción, pues todo de lo que se les acuse, la opinión pública lo va a creer…

Comentarios al margen

Dice una encuesta –todavía no realizada—que “Chiapas requiere de un gobernador con experiencia, con personalidad política, conocimiento de la realidad social, capacidad para el ejercicio del poder; un administrador cauto, sencillo y sensible a las necesidades de sus gobernados, pero sobre todo, creativo en el arte de invertir los recursos económicos, con honestidad, eficacia, eficiencia y gobernar cerca de la gente. Hagan sus apuestas por quien y para quien su voto…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…