PRD, listo para concretar alianza con todos los partidos

México.- El PRD está listo para realizar una alianza con todos los partidos en el estado de Yucatán, desde el PAN hasta Morena, que podrán formar parte del Frente Ciudadano por México, afirmó el líder del sol azteca local Alejandro Cuevas.

El dirigente yucateco manifestó en entrevista telefónica a Notimex que se ha reunido con los diferentes líderes de partidos de oposición como PAN, Morena, Movimiento Ciudadano (MC), PVEM, Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (Panal) y PT, para construir alguna posible candidatura ciudadana.

“Estamos impulsando una candidatura que sea apartidista, que no represente a ningún partido político, que sea un ciudadano, que no sea militante y si esto no se diera, no nos sentimos para nada cómodos, nosotros no iríamos con el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal”, dijo.

Cuevas manifestó que en el caso de Morena, este partido no ha crecido en la entidad como lo ha hecho en otros estados, se ha estancado en el cuarto lugar.

Luego de ser dirigente con los jóvenes, el líder del PRD en Yucatán señaló que el mensaje para ellos es que desde este Frente hay posibilidad de acceder al poder y obtener las candidaturas, de participar directamente, ser los protagonistas de esta posibilidad y que se vayan sumando para que esto crezca.

“En Yucatán, los candidatos independientes han tenido muchas dificultades y en ese sentido invito a sumarse de manera activa a este Frente, ya hemos platicado con intelectuales, con gente de la academia, artistas y estamos por concretar en los próximos días que estas personas manifiesten su interés por participar.

“Estamos fortalecidos y vamos caminando hacia lo que se pueda construir, nuestro consejo estatal ya aprobó el que se puedan hacer este tipo de alianzas con todos los partidos de oposición, no sólo con el PAN, en este caso, hemos invitado al PT, PVEM, Panal y Morena para tener la posibilidad de un Frente opositor en Yucatán”, indicó en la entrevista.

Aseguró que han platicado con los partidos, Yucatán tiene 106 municipios y en algunos las dirigencias ya se han puesto de acuerdo. En la entidad existe la candidatura común que permite hacer alianza con distintos partidos políticos.