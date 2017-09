Policías avizoran paro indefinido de labores

Tapachula.- Elementos de la policía municipal de Tapachula, anunciaron que en las próximas horas, podrían iniciar un paro indefinido a las afueras del palacio municipal, para exigir que se cumpla con un pliego petitorio compuesto de ocho puntos que se entregó el pasado siete de agosto a la autoridad municipal.

El comandante, Guillermo Méndez Farfán, dijo que han dado suficiente tiempo a las autoridades municipales para cumplirles su pliego petitorio, sin embargo, sus demandas no han sido tomadas en cuenta, luego no se quejen porque hacemos los paros, advirtió.

Por lo que insinuó que el siguiente paro podrían ser en el palacio municipal, “tomaremos las instalaciones porque ya no es posible que le estén jugando al gato y al ratón”. Sostuvo que otro de los compromisos es que, a partir del primero de octubre, se tendrá la farmacia al 100 % abastecida con medicamentos, porque no es posible que todo este tiempo las familias no puedan tener los servicios.

Ovidio Citalán Ortiz, Suboficial de la Secretaría de la policía municipal, exigió la destitución del mando único de esta ciudad, a cargo de Israel Méndez Hernández, porque nunca ha existido y no fue aprobado.

Los guardianes del orden solicitaron al gobierno de Chiapas, que nombre a un secretario que salga de los mismos elementos y que ocupen los cargos de director, subdirector y que pongan a un abogado que represente a la dependencia.

“Para que nosotros podamos brindar un servicio efectivo a la población, para que no seamos mangoneados por personal del mando único, porque desde que entró Israel Méndez Hernández, no nos han dado el recurso del fortaseg, todo lo han venido mangoneando o desviado para otros beneficios”.

Dentro del pliego petitorio solicitado por los elementos de la policía municipal, exigen “que se les entregue un documento donde se comprometen las autoridades a cumplir con las peticiones que el recurso del fortaseg sea entregado de inmediato a los efectivos, la homologación del sueldo, derecho a una vivienda digna, canasta básica y seguro de vida de 500 mil pesos”.

Además de dos periodos de vacaciones por año, que se les dote de cuatro uniformes por año de buena calidad, servicio médico al 100 por ciento, buena alimentación, verificar la nómina de cada policía en la ciudad de México y la cantidad de cuánto gana cada elemento “porque tenemos entendido que se manejan dos nóminas”.

Asimismo, solicitan parques, chalecos, botas y uniformes, porque no es el adecuado para enfrentar a los delincuentes. Uno de los uniformados, mostró que únicamente les dotan de cinco balas, las cuales ya no sirven o están caducadas.

“Imagínate, vamos a un auxilio y si nos sale un tipo con una ametralladora o un arma automática y con cinco balas y muchas de ellas ya no sirven qué vamos hacer, por eso, estamos exigiendo mejor armamento, parque y chalecos de buena calidad”.