Pobreza y violencia contra la mujer en la montaña

Pobreza y violencia contra la mujer en la montaña

Por Fernando Hinterholzer Diestel

La región de la Montaña en el estado de Guerrero enclavada en la Sierra Madre del Sur y colindante con los estados de Puebla y Oaxaca, alberga a dos de las 4 etnias indígenas que habitan la entidad suriana, los mixtecos o nasavis en su lengua, y los tlapanecos o pueblo Nephaa. Paradójicamente, ambas etnias padecen una ancestral pobreza que parece nunca terminará a pesar de las millonarias políticas públicas que los gobiernos federal, estatal y municipal aplican en esta región.

Guerrero es uno de los estados más pobres del país. De acuerdo con el Coneval, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional con un 69.7% de su población en situación de extrema pobreza. También es Guerrero un estado con grandes rezagos y necesidades sociales enormes, los requerimientos de infraestructura rebasan con mucho los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal, para subsanar las necesidades de los guerrerenses más pobres.

Hay que subrayar que el problema de la pobreza es un fenómeno de carácter multifactorial, que sin embargo, se ha agudizado con políticas basadas en ajustes de las economías presupuestarías, que no obstante que han dado algunos resultados en cuanto al crecimiento económico, éste se ha logrado con elevados costos sociales y con recurrentes crisis económicas.

En este marco hay que mencionar, que en la Montaña guerrerense la pobreza no sólo se se expresa en reducidos niveles de ingreso o de consumo de la gente, sino también se ha traducido en un muy escaso desarrollo humano, falta de expresión y representación, vulnerabilidad y abuso contra las mujeres y niñas de esa región. La justicia social no llega con toda su fuerza y vigor a los indígenas por diversas razones, entre ellas políticas públicas equivocadas, corrupción en los tres órdenes de gobierno e ineptitud de las administraciones municipales.

Faltan acciones contundentes en materia de salud, educación, vivienda, abasto entre otros temas de desarrollo social. Pero desde mi particular punto de vista, falta justicia social a los indígenas. No es posible encontrar comunidades en la Montaña, en donde en las escuelas sean focos de desintegración y proclives al delito violando niñas y comprando conciencias de padres con unos pesos para no denunciar a los pederastas maestros que protegidos por un sindicato corrupto, en lugar de poner tras las rejas al maestro violador, todo esto sucede en Acatepec en Mexcaltepec.

ES CUANTO