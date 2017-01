Plantea gobernador nuevo plan de austeridad

Con un llamado a la unidad nacional para defender la soberanía y dignidad del país, el gobernador Manuel Velasco Coello presentó ante la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado su Cuarto Informe de Gobierno, al que en representación del Presidente Enrique Peña Nieto, asistió el secretario de Salud federal, José Narro Robles.

Previo a la presentación del estado que guardan las diferentes áreas de la administración pública estatal, el mandatario chiapaneco expresó su respaldo total y absoluto al Presidente de la República en la defensa del país, “es tiempo de unidad nacional para proteger e impulsar los intereses de México en el exterior, y todos los mexicanos debemos de hacer causa común”.

Velasco Coello convocó a la construcción de un Gran Acuerdo Nacional encabezado por el Presidente de la República con la presencia de líderes de las principales fuerzas políticas y la sociedad civil, para construir una agenda que defienda los intereses de la nación, y encarar unidos los desafíos que se le presentan a México desde el exterior.

“Porque la patria nos une, hoy más que nunca debemos de apelar a la unión nacional para demostrar la grandeza, la soberanía y la dignidad de nuestro país”, subrayó.

En su oportunidad, el secretario de Salud, José Narro Robles, reconoció los logros de Chiapas y dijo que el estado representa mucho de lo que tiene el país. Es el tiempo de Chiapas y de México; el de su porvenir y el de nuestro mañana, dijo.

Velasco Coello ratificó su compromiso de construir un gobierno transparente, austero y que no se endeudara cada año, por lo que no se ha contratado un sólo peso de deuda pública a largo plazo y Chiapas es una de las entidades que mejor ha cumplido con el pago de su deuda.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que Chiapas dejó de estar entre los 10 estados más endeudados del país; por tercer año consecutivo la agencia calificadora “Moodys” lo ubica como un gobierno económicamente estable, gracias a que se ha mantenido un desempeño responsable en las finanzas públicas y en cuatro años avanzó 23 lugares en materia de transparencia, de acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Mientras que en el año 2012 Chiapas ocupó el lugar 29 de los 32 estados de la República, al cierre del 2016 fue el sexto estado que más avanzó a nivel nacional en eliminar la opacidad en el manejo de las finanzas públicas.

Un anuncio que mereció el reconocimiento del público presente, fue que en los próximos meses se pondrá en marcha el Primer Sistema Estatal Anticorrupción, en donde participará la sociedad civil.

Otro aspecto relevante planteado por el mandatario es el nuevo Plan de Austeridad de la administración estatal, que contempla mantener la reducción de los salarios de los funcionarios de primer nivel en un 50 por ciento, incluyendo al Gobernador del Estado; reducir los gastos de operación en más de 20 por ciento y los gastos de comunicación social en un 50 por ciento.

Contempla también cancelar los pagos de equipos y servicios de telefonía celular; enviar una iniciativa al Poder Legislativo para reducir el presupuesto de los partidos políticos en años no electorales y destinar esos ahorros a programas de apoyo para la economía de las familias; no comprar vehículos nuevos y poner a la venta los que no realicen funciones elementales, cancelar vales de gasolina y pagos de viáticos a los funcionarios de primer y segundo nivel; ahorrar consumo de energía, agua y telefonía; disminuir gastos por concepto de renta de inmuebles reubicando dependencias y renegociando contratos de arrendamiento.

“No se ha generado la creación de nuevas plazas burocráticas a diferencia de gobiernos del pasado, que duplicaron el número de plazas burocráticas generando un quebranto y un déficit estructural en las finanzas estatales”, indicó.

Velasco Coello se refirió al movimiento magisterial, el cual, señaló, representó uno de los movimientos sociales más fuertes que se hayan presentado en la historia de nuestro estado; no obstante, reiteró su respeto a la libre manifestación, porque Chiapas es un estado de libertades.

“Este conflicto no se originó por una situación de índole estatal, nosotros decidimos actuar de manera responsable haciendo siempre un llamado al diálogo, porque estamos convencidos que cualquier diferencia por difícil o complicada que parezca debe solucionarse por la vía del diálogo, nunca por la vía de la violencia, porque la violencia sólo atrae más violencia. Las libertades deben ejercerse sin afectar la vida productiva de los chiapanecos y sin afectar a ciudadanas y ciudadanos”, precisó.

En el tema de seguridad, destacó los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que realiza el INEGI, que colocan a Chiapas como uno de los estados más seguros del país, con la menor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes y la menor tasa de víctimas del delito, lo cual no significa que no haya retos en esta materia.

Subrayó que para fortalecer la seguridad de la población, se reforzó la coordinación con el Ejército, la Marina, el Gabinete de Seguridad Nacional, los 122 municipios y los estados del Sur Sureste.

“En el 2012 se contaba con una fuerza de 5 mil policías y hoy se cuenta con 7 mil 795 evaluados ante el Centro Estatal de Control de Confianza; se renovó el parque vehicular, entregando mil 55 patrullas y próximamente se van a entregar 200 más; se incrementó el número de cámaras de vigilancia de 30 a 500 en las principales ciudades del estado; se construyó e inauguró la Fiscalía Antisecuestros, la más importante en el Sureste del país y se puso en marcha la Fiscalía Especializada en Trata de Personas”, resaltó.

Velasco convocó a trabajar unidos para que Chiapas siga siendo un estado seguro para sus habitantes, sus visitantes y los inversionistas.

En materia económica, en Chiapas cumplimos dos años consecutivos sin pagar un sólo peso de Impuesto de la Tenencia Vehicular y sin subir un sólo centavo de impuestos estatales.

En 2017, se consolidarán proyectos importantes como la nueva Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, donde se invertirán 11 mil 300 millones de pesos en el mediano plazo para generar más empleos y desarrollo; ya están listas las primeras 13 empresas que van a levantar el Parque Agroindustrial en Puerto Chiapas.

En días pasados, se inauguró la nueva planta de almacenamiento de PEMEX, también en Puerto Chiapas, que tuvo un costo de 780 millones de pesos y cuenta con el triple de capacidad con la cual se está asegurando la suficiencia energética para que esta zona se convierta en un nuevo polo de desarrollo para el país.

Para apoyar la economía de la población, aumentaron 255 por ciento los recursos destinados a los emprendedores, por lo que ya son 58 mil personas las que han iniciado un nuevo negocio; se incrementaron también el número de productos y servicios de Marca Chiapas a mil 500, y por primera vez se exportarán 75 productos a Estados Unidos y Canadá.

En el rubro de turismo, se relanzó la campaña Chiapasiónate; en estos años Chiapas se ha consolidado como uno de los 10 mejores destinos turísticos de toda la República, se han recibido 19 millones de turistas nacionales y extranjeros, que han generado una derrama económica de 64 mil millones de pesos. En los tres aeropuertos que operan en el estado se han registrado casi 5 millones de pasajeros.

Debido a que el principal aeropuerto del estado, el “Ángel Albino Corzo” está llegando a su máxima capacidad, en los próximos días iniciará su ampliación.

Ante la incertidumbre e inquietud que México está viviendo por la permanencia del Tratado de Libre Comercio, el Gobernador de Chiapas invitó a los mexicanos a voltear la mirada a los productos nacionales y apostarle al mercado interno.

Frente a este escenario, precisó, Chiapas tiene un gran potencial productivo para aportarle a la nación: el 87% del maíz amarillo que importamos, Chiapas tiene la capacidad de producir hasta 1 millón 200 mil toneladas; del 80% del aceite de palma africana que se importa, tenemos la capacidad de producir el 100%; tenemos el potencial para cubrir la totalidad del 15% de las importaciones de aves; podemos producir hasta el 25% del déficit en importación de soya, y hasta el 30% del déficit de importaciones de bovinos.

En Chiapas se trabaja para hacer un campo más productivo y más competitivo, por lo que se han entregado apoyos directos y en propia mano a un millón 100 mil productores.

Para que las mujeres ocupen el lugar que merecen en la sociedad, se apoya la economía de las jefas de familia; este año se implementará el programa “Palabra de Mujer”, donde el único aval será la palabra de las mujeres emprendedoras.

Con el programa “Bienestar de Corazón a Corazón” se continúa beneficiando económicamente a cientos de miles de madres solteras con un apoyo para su gasto familiar, becas a sus hijos y afiliación al Seguro Popular; continúa también la entrega de la canasta básica y microcréditos, de los cuales más de 70 mil fueron para mujeres emprendedoras y se impulsa la creación de mil 900 microempresas dirigidas por mujeres.

Se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres, se cuenta con 13 Clínicas de la Mujer y se van a inaugurar dos más en Huixtla y San Cristóbal de Las Casas; se practicaron más de 2 millones de exploraciones y mastografías para prevenir el cáncer cervicouterino y de mama.

“Hace cuatro años nos comprometimos a ampliar la infraestructura de atención médica para que la salud llegue a todos los rincones de nuestro estado: vamos a inaugurar y a poner en marcha 32 nuevos hospitales y unidades médicas, se va a culminar la construcción del Hospital de 120 camas en Tapachula para atender a 320 mil habitantes de la Costa y el Soconusco y se gestionó ante la Federación la construcción del Hospital General de 120 camas del ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez, que lleva un 90% de avance físico”, detalló.

Actualmente, más de 3 millones 600 mil chiapanecos tienen garantizado el acceso a la salud con el Seguro Popular; con 106 unidades médicas móviles se duplica la atención en las comunidades más apartadas y se fomenta la cultura de la donación de órganos a través del nuevo Centro Estatal de Trasplantes.

Al reiterar su compromiso de seguir trabajando con las maestras, maestros, madres, padres de familia y comunidades educativas para lograr la calidad educativa que nuestros niños y jóvenes se merecen, informó sobre la implementación de un programa con el que se han construido, rehabilitado y equipado 8 mil espacios en todos los niveles educativos, dentro del programa “Escuelas al 100” Chiapas se colocó como el segundo estado de la República que más invierte en infraestructura educativa.

Para que las alumnas y alumnos acudan a las aulas con equidad y en igualdad de circunstancias, se entregaron uniformes, mochilas y útiles escolares gratuitos, a un millón 350 mil alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

En Deporte, con la Cruzada Estatal por el Deporte se rescataron y construyeron 770 espacios deportivos, porque en Chiapas se le dice sí al deporte y no a las drogas.

Se continúa apoyando mensualmente a 380 mil adultos mayores a través de los programas “Amanecer” y “65 y Más”, con un beneficio económico.

Para el bienestar de la población indígena se impulsan programas que protegen sus derechos y combaten la marginación, por lo que con la CDI se realizan obras y acciones por más de 2 mil 800 millones de pesos, y con la CFE se logró que 6 mil 400 hogares cuenten con electricidad.

Cifras del INEGI registran el avance del 55 al 85 por ciento en la cobertura de servicios de salud y se entregaron 8 mil 800 becas a estudiantes indígenas de todos los niveles educativos. Somos el primer lugar nacional en alfabetización indígena.

“En el 2013 arrancamos la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y el seguimiento que Chiapas le ha dado a este programa fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo, obteniendo el primer lugar entre 95 casos exitosos de 10 países de Latinoamérica”.

Manuel Velasco aseguró que su gobierno seguirá trabajando sin descanso para saldar la deuda histórica que Chiapas y México tienen con sus pueblos y comunidades indígenas.

Al hablar de infraestructura dijo que se construirán más obras que impulsen la economía y un mayor desarrollo.

Anunció que este año se habrán de inaugurar vialidades importantes como el nuevo Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, que tendrá una extensión de 35 kilómetros y un costo total de mil 200 millones de pesos. En una primera etapa se construirán 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” hasta Terán y en la segunda se construirán 15 kilómetros de Terán a Ocozocoautla.

Se reconstruye la carretera de Ocozocoautla a Villaflores, se inaugurará el nuevo puente de “La Concordia” que tendrá una longitud de 700 metros y el tercer claro más largo de México, uniendo a las regiones Frailesca y Fronteriza, se construyen 29 kilómetros de la carretera que va de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán de Domínguez, y este año se concluirán los 45 kilómetros de Comitán a San Cristóbal.

En vialidades, precisó, en la capital y los municipios se han pavimentado más de 200 kilómetros de calles y avenidas con concreto hidráulico.

Con los programas “Piso Seguro” y “Cuartos Rosas”, 100 mil hogares ya cuentan con piso de cemento y 10 mil viviendas con un espacio adicional. De acuerdo con los últimos datos del INEGI, el 90 por ciento de los hogares de nuestro estado tienen ya agua entubada.

En medio ambiente, recordó que por primera vez un Presidente de la República se reunió con la población lacandona en la reserva de la Biosfera de los Montes Azules, donde se acordaron acciones conjuntas para evitar la explotación de la Selva y preservar su biodiversidad.

Se fortalecerá el Programa Pago por Servicios Ambientales, destinándole mayores recursos para seguir apoyando a 8 mil Comuneros Lacandones; se pasó de conservar 49 mil hectáreas a 149 mil en la Selva, la Sierra y en otras regiones y avanza en la campaña más agresiva de reforestación, que permite en estos años la restauración de 72 mil hectáreas.

Para cuidar y conservar el patrimonio natural de Chiapas se instrumentó la materia obligatoria de Educar con Responsabilidad Ambiental, que se imparte a un millón 400 mil alumnos de preescolar a preparatoria.

Finalmente, al referirse al tema de Protección Civil apuntó que Chiapas recibió en 2014 el Premio Nacional; aquí está el programa de formación y profesionalización más completo del país con la Escuela Nacional de Protección Civil y una estructura de más de cinco mil Comités Comunitarios que permiten actuar de manera rápida y oportuna ante cualquier emergencia.

Manuel Velasco consideró que es momento de trabajar unidos como nación para enfrentar los desafíos; somos, enfatizó, una nación libre con capacidad para decidir su propio destino y estamos listos para respaldar a nuestros connacionales.

“Es tiempo de cambiar la mirada al sur, apostar a los estados del sur para convertirlos en el nuevo polo de desarrollo que México necesita, Chiapas debe seguir por el camino de un gobierno de diálogo, tolerante que atienda y le cumpla a la gente. Vamos juntos a trabajar por lo que nos unifica, el objetivo en común es el futuro de Chiapas, de México y de las nuevas generaciones”, concluyó.

En este informe el Gobernador estuvo acompañado de su esposa Anahí de Velasco; sus homólogos de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; y de Yucatán, Rolando Zapata Bello; el subsecretario de Sedesol, Eliel Pérez Magaña; representantes de los Gobernadores de Zacatecas y de Tabasco; del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Carlos Ramón Carrillo del Villar, representante personal del comandante de la Séptima Región Militar, General de División Luis Alberto Brito Vázquez; Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, Comandante de la Décima Cuarta Zona Naval; Senadores de la República, Diputados Federales, miembros del Gabinete estatal, alcaldes, medios de comunicación, organizaciones sociales y público en general .