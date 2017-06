“Piojo” Herrera anuncia que esta semana se definirá un refuerzo más

México.- La posibilidad de un refuerzo más para el América se definirá esta semana, anunció el técnico Miguel Herrera, quien descartó un fichaje “bomba”, al considerar que busca un elemento que le sea de utilidad para su forma de juego.

“Lo vamos a evaluar esta semana con Santiago (Baños) y con Mauricio (Culebro), y decidiremos si el equipo está bien así o hace falta alguien”, dijo.

Entrevistado a su llegada a la capital del país, luego del trabajo de playa que realizó el equipo en Cancún, Quintana Roo, dejó en claro que la idea no es traer a un elemento de renombre.

“No hay bombas, ¿cuándo he traído uno de esos? Traigo jugadores que funcionen para el equipo y no significa que una ‘bomba’ no funcione, que funcionen en la idea que busco y en lo que busca el equipo, no por traer un nombre nada más”, apuntó.

Explicó que quiere un volante para reforzar esa zona, además que el lunes ya se presentará el argentino Guido Pizarro, quien tuvo un periodo de descanso por participar con la selección de su país en dos partidos amistosos.

Por otra parte, explicó que el volante ecuatoriano Renato Ibarra está cerca de regresar al 100 por ciento, en tanto que el delantero paraguayo Cecilio Domínguez se integrará por completo hasta que reciba el alta médica.

“Renato en una semana va empezar a hacer futbol al 100 y Cecilio hasta que lo dé alta el doctor, físicamente está muy bien, pero todavía no puede tener contacto, está haciendo todo pero sin hacer futbol”, acotó.

Así mismo, se mostró satisfecho por el partido amistoso que sostuvieron el jueves por la noche frente al Atlante, que terminó empatado a un gol.

“Me gustó lo que vimos, estaba partido no estaba (programado), de repente nos lo ofrecieron, me pareció bueno para aflojar las piernas, dos tiempos de 45 minutos, y la verdad bien, pero falta mucho trabajo de lo que pretendo”, sentenció.