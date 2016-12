Piden revisar instalaciones de luces navideñas

Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil dieron a conocer que, con la llegada de la época navideña, los hogares se llenan de luces multicolores, sin embargo las conexiones de todos estos símbolos decorativos y alusivos a estas fiestas pueden llegar a ocasionar cortocircuitos si no se revisan previamente o se instalan de manera correcta, por lo que exhortan a la población a seguir las recomendaciones para evitar accidentes.

En ese sentido, explicaron que entre los riesgos asociados a la manipulación de la decoración destacan los casos de niños y adultos que sufren quemaduras muy graves por entrar en contacto con corriente de alto voltaje, situación que incluso puede provocar la muerte o lesiones deformantes de manos y pies, las que además pueden terminar en amputaciones.

Cabe destacar que estos accidentes no sólo se producen al interior del hogar, también cuando personas intentan colgar sus luces decorativas y utilizan de soporte los postes para decorar sus calles, sin contar con la experiencia para realizar este tipo de instalaciones, lo que aumenta considerablemente los riesgos de electrocución, caídas e incendios poniendo en serio peligro el suministro eléctrico para su comunidad.

Por lo anterior, Protección Civil hace un llamado a la población para no sobrecargar las conexiones y evitar el sobrecalentamiento de las luces y el árbol de Navidad, por lo que es necesario que eviten conectar todas las series y demás artículos de iluminación en un solo contacto.

Es preciso evitar la decoración de árboles en los jardines exteriores, debido a que en estas zonas habitualmente se riega y mantienen humedad, lo que aumenta la probabilidad de electrocución; por ningún motivo se deben realizar instalaciones provisionales al interior de la vivienda, si no cuentan con respaldo técnico.

Se pide ser precavido con el uso e instalación de extensiones; no sólo se corre el riesgo de sobrecarga, sino que niños y mascotas se pueden enredar y electrocutar; dichas extensiones deben estar certificadas para asegurar su calidad y evitar recalentamientos del cable.

Si ya ha decorado su hogar con luces navideñas es primordial que verifique que las extensiones o todos los cables implícitos no tengan cortes, fisuras o estén pelados y que el enchufe esté en buenas condiciones; con la revisión constante evitará accidentes o situaciones de peligro.

Es recomendable que no use velas encendidas en un árbol; procure candeleros no inflamables y coloque las velas donde no se vayan a caer. En casas donde hay niños pequeños, hay que tener especial cuidado de evitar adornos filosos o que se rompen con facilidad.

Mantenga los adornos con piezas pequeñas fuera del alcance de los niños para evitar que se traguen o inhalen; y evite adornos parecidos a caramelos o alimentos que puedan tentar a los niños a comérselos.

De esta manera se exhorta a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas para que, con la implementación de medidas preventivas y de reducción de riesgos, se contribuya en la salvaguarda de la vida y su patrimonio, además de garantizar unas fechas decembrinas en estricto orden y sin eventualidades que lamentar.