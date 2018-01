Pide Willy Ochoa restaurar unidad del PRI

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, afirmó que Enrique Ochoa Reza debe ser el principal promotor de la unidad en el PRI del dicho estado, esto luego de varios meses de inconformidad en el partido, al no lograr definirse una candidatura para las elecciones para la gubernatura del estado en el partido.

Willy Ochoa refiere que la dirigencia del PRI parece haber olvidado su papel arbitrario imparcial, para convertirse en la principal coordinadora y promotora de una candidatura acordada, fracturando toda posibilidad de avanzar juntos de forma interna.

“Durante varios meses la inconformidad del priismo chiapaneco se manifestó a través de diferentes medios nacionales y locales, y hoy, en el marco del proceso interno del PRI a la gubernatura lo antes reclamado vuelve a ser parte, no se cumplieron las mínimas formas políticas, no se invitó al diálogo, no se buscaron acuerdos, transitaron las cosas de golpe y porrazo” puntualizó Ochoa.

Aunado a esto, Ochoa informó que el Comité Ejecutivo Nacional olvidó convocar a los actores políticos de Chiapas para acordar un candidato de unidad a la gubernatura antes del registro, caso similar al de otros estados como Tabasco, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Ciudad de México, y a pesar de esto, emitió una Convocatoria que nació sin acuerdos y voluntades, provocando un contexto político y partidista convulso y desordenado dentro y fuera del PRI en la entidad.

Por último, Ochoa quien también es presidente del Congreso del Estado y ex Secretario de Organización del CEN del PRI, espera que la llegada como delegado nacional del CEN de Luis Miranda, sea la última posibilidad de restaurar la unidad del partido y generar los acuerdos y consensos, pues Miranda es un hombre que quiere profundamente al partido, además de confiable.