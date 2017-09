Permanecen cerradas las Normales de Chiapas

Las escuelas normales en Chiapas están en paro de labores desde el 21 de agosto, cuando arrancó el presente ciclo escolar. La mayoría están tomadas por estudiantes, sostuvo José Raúl Dávila Martínez, secretario de trabajo y conflicto nivel Superior de la Sección 40 del SNTE.

Dijo que desde 2015 vienen atravesando una serie de adeudos no solamente en cuanto a personal interino, sino también personal de base, pero no han tenido respuesta, sólo paliativos que no resuelven la problemática.

En tanto, hay problemas con los estudiantes y con los profesores, por lo que en alianza tomaron las escuelas desde la fecha mencionada y no van a iniciar labores hasta no tener respuestas a sus planteamientos.

Dijo que el miércoles se reunieron con el secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, a quien le entregaron en documento las peticiones, y la respuesta ha sido que va a platicar con Hacienda para ver como poder solventar los planteamientos que han hecho.

Sin embargo, los estudiantes y profesores han decidido continuar con el paro hasta no ver un compromiso formal y serio para poder resolverles, incluyendo el tema de los docentes de recién ingreso al servicio profesional docente en 2016, que fueron contratados como idóneos y no les han pagado más que dos meses de diez trabajados.

En tanto, la generación 2017 ya presentó examen para el servicio profesional docente y no les han dado resultados. Se rumora que los van a contratar hasta los primeros meses de 2018, por lo que esas aulas a donde irán a trabajar porque estaba ahí el espacio, están sin clases.

Todo se argumenta que es por la situación financiera que enfrenta Chiapas, lo que preocupa por la pobreza que cada vez más se incrementa por elementos como los ya mencionados.

Dejó en claro que los planteamientos los han hecho en los cauces institucionales, pero las respuestas no han sido para la solución. Por eso continuarán en paro laboral.