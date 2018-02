Papas de McDonald’s pueden curar la calvicie

Uno de los problemas más comunes que sufren los hombres a nivel global es la alopecia, una enfermedad común que provoca la pérdida de cabello.

De acuerdo a un estudio realizado por la compañía de tratamientos capilares Svenson, al menos seis de cada diez hombres tienen mayores probabilidades de perder pelo antes de los 40 años, y según esta investigación, el número de afectados seguirá subiendo al paso de los años.

La alopecia no es un problema que afecte la salud de los hombres, sin embargo, sí que toca de lleno la autoestima y la apreciación que tienen de sí mismas las personas con calvicie. La percepción de parecer más viejo o menos atractivo son los temas más comunes.

Actualmente los investigadores de la Universidad Nacional de Yokohama, en Japón informaron que una posible solución para la calvicie, a través de una sustancia química utilizada para hacer las papas fritas de Mcdonald’s.

De acuerdo a información obtenida por Evening Standard, los científicos japoneses descubrieron que al usar el químico dimetilpolisiloxano, presente en al aceite para cocinar las papas fritas de la cadena de comida rápida, podían producir en masa folículos capilares que lograban hacer crecer el cabello al trasplantarlos en ratones.

Los científicos de dicha investigación aseguraron en la revista científica Biomaterials, que el químico es capaz de generar hasta 5 mil gérmenes del folículo piloso simultáneamente.

Al momento de cuestionar los motivos por los cuales esta sustancia química resulta tan efectiva contra la calvicie, afirmaron que los resultados tan óptimos se deben a que el oxígeno pasa muy fácilmente a través de él, lo que estimula de manera óptima el crecimiento del cabello.

El profesor de la Universidad Nacional de Yokohama, Junji Fukuda aseguró que este podría ser un gran paso para la comunidad científica que investiga la calvicie en el mundo.

“La clave para la producción en masa de HFG fue una elección de materiales de sustrato para el recipiente de cultivo. Usamos dimetilpolisiloxano permeable al oxígeno en el fondo del recipiente de cultivo, y funcionó muy bien”.

El experimento usado con los ratones comenzó a generar brotes nuevos de pelo negro en las zonas trasplantadas. Los científicos japoneses tienen la esperanza de que este método pueda ser utilizado para tratar la pérdida de cabello en humanos.

Eso sí, los estudiosos asiáticos aseguraron que el producto químico funciona en solitario, es decir, se realizó el experimento con el químico y no con las papas. Esto significa que el hecho de comer papas fritas de McDonald’s no hará crecer el pelo. (Con información de Infobae, The Mirror y NVI Noticias. Foto: Cocina Delirante)