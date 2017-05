Organismo reconoce restauración de museo

Luego que la calificadora arquitectónica americana, Congress for the New Urbanism (CNU) reconociera la restauración del antiguo Palacio Municipal de San Cristóbal de Las Casas, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, señaló que el reconocimiento internacional evidencia la calidad y funcionalidad de los proyectos de desarrollo que se impulsa en la entidad.

El funcionario explicó que el CNU reconoció a los a los ganadores de sus premios anuales “Charter Awards” otorgados a la excelencia internacional en diseño arquitectónico, paisajismo y urbanismo que ayudan a construir comunidades equitativas, sustentables, conectadas, saludables y prósperas.

En esta categoría fue premiada la restauración del Palacio de San Cristóbal de Las Casas, luego que el Gobierno del Estado encabezara las acciones para rescatar el edificio y convertirlo en un museo socialmente responsable.

Betancourt Esponda dijo que dicho reconocimiento evidencia que los proyectos de obra pública son acciones ejecutadas con los más altos estándares de calidad y en apego a las normativas más estrictas.

En el caso de la restauración de la antigua presidencia, se realizó con un enfoque social, pues armonizó la necesidad de espacios culturales con las de eficientar los servicios municipales.

En dichas acciones, que encabezó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) junto al grupo “C Cubica Arquitectos”, se recuperaron los colores en paredes, pisos y formaciones originales del edificio, a fin de recobrar su estado original, y adicionándolo de elementos conceptuales contemporáneos.

El también llamado Museo de Artes e Historia de Chiapas es un proyecto ambicioso que contiene el archivo municipal, sala de exhibición, oficina de turismo, sala de cabildo para los actos solemnes y la oficina del alcalde para las ceremonias protocolarias, además de múltiples salas de exposiciones y sitios comunes.

El espacio posterior al edificio, una plaza árida y abandonada, se transformó en un área multiusos que además es un punto de reunión del turismo y la sociedad civil en general.

Cabe destacar que la CNU reconoció a 16 proyectos profesionales y académicos provenientes de Estados Unidos, México, España y Sudáfrica; y la restauración del antiguo Palacio Municipal de San Cristóbal es el primer proyecto mexicano en ser reconocido.