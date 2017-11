ONPP señala que no hay avances para liberación de presos

Agencia ReporteCiudadanoz.- Adela Gómez Martínez líder estatal de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) en Chiapas dio a a conocer éste día que no existen avances concretos para la liberación de sus presos.

Explicó que el día de ayer jueves sostuvieron una reunión en la Fiscalía General del Estado, donde los funcionarios se comprometieron a revisar el caso, pero no hay un avance para que se de la liberación de Mariano Pérez Gómez y Alonso López Ramírez, presos desde hace seis meses en el Penal El Amate.

Precisaron que en el caso de Alonso, que es acusado de homicidio que es un delito grave, es una falsa acusación pues carece de fundamento.

Así mismo recordaron que exigen también el esclarecimiento del asesinato de su compañero Rodrigo Guadalupe Huet “Ante la indiferencia de las autoridades decidimos iniciar el plantón y huelga de hambre”.

Sin embargo el grupo que lleva cinco días en plantón reclama la solución de temas agrarios, agresiones y desplazamientos forzados en los municipios de Chenalhó y Tenejapa.

Respecto a la postura del gobierno del estado dieron a conocer que no han sido atendidos por los funcionarios de primer nivel, ante ello dejaron la agenda a tratar, asegurando que no están cerradoa al diálogo.

“Hay cerrazón de las autoridades, si no fuera así, no hubieramos iniciado ésta huelga de hambre, ya agotamos todos los recursos del diálogo, no nos dejaron otra alternativa”, lamentó Gómez Martínez.

Por último detalló que el estado de salud de los huelguistas de hambre, empieza a deteriorarse en la parte de la glucosa, por lo que piden a las autoridades atender el caso, además de que las protestas son por el tema de justicia.