Ofrece Rojas Toledo cárcel para Castellanos

“Me comprometo a meter a la cárcel a Fernando Castellanos y a su camarilla”, advirtió el ex alcalde de la capital chiapaneca, Francisco Rojas Toledo, mediante un video que difundió en su página de Facebook.

Rojas Toledo transmitió en vivo en los momentos en que el alcalde Fernando Castellanos encabezaba un evento en el que se destapó para participar en las próximas elecciones.

En su video, Rojas Toledo reprueba que políticos como Fernando Castellanos continúen realizando eventos y acarrando gente sin ningún pudor y llamó a los tuxtlecos a no seguir permitiendo “tanta burla y tanto atropello”.

Atrás del médico metido a político, pueden apreciarse ríos de gente que esperaban a ingresar a las instalaciones del Polifórum Mesoamericano para escuchar el discurso de Fernando Castellanos Cal y Mayor.

“Estoy muy enojado de tanta burla. Lo que están viendo es el desatape de Fernando Castellanos Cal y Mayor para candidato a gobernador o senador. Sí, ese mismo, el que le robó las elecciones a Tuxtla Gutiérrez, el que tiene la ciudad en pésimas condiciones, donde vemos drenajes rotos, fugas de agua, no alumbrado. Ese mismo señor hoy quiere ser candidato a gobernador o senador”, afirmó

“Qué lamentable lo que vivimos, inédito lo que pasa en Chiapas, y lo peor es ver a esta pobre gente que viene a aplaudir y apoyar a su verdugo. Tuxtlecos, ¿qué nos pasa?, pregunta Rojas Toledo en tono molesto.

Más adelante, el también ex alcalde de la capital de Chiapas vuelve a cuestionar a la ciudadanía “¿hasta dónde podemos permitir tanta burla y tanto atropello?”, para luego afirmar que “hago un compromiso con ustedes que si me dan la oportunidad (de llegar a un puesto político) yo sí voy a poner en el lugar que merece estar Fernando Castellanos y su camarilla, que es en la cárcel, a eso sí me comprometo”.

Rojas Toledo señaló que no es posible que sí haya dinero para pagar eventos como el de Castellanos Cal y Mayor, pero no para pagar a los trabajadores del gobierno ni para obras; “pero esto va a cambiar el día que vos tuxtleco y vos chiapaneco digan ya basta. Yo no me voy a quedar callado, voy a llegar hasta donde ustedes quieran, pero no solo, con ustedes mismos”.