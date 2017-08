“Ofelia o Madre, no mires” presente en el VIII FESTOL

En el marco del VIII Festival Internacional de Teatro Independiente se presenta la Compañía Puro Cuento Teatro Itinerante, de Argentina, el 24 y 25 de agosto, a las 20:00 y 18:00 horas, respectivamente, en el foro de La Puerta Abierta, ubicado en la 4ª norte oriente 542.

Puro Cuento Teatro Itinerante se crea como compañía teatral itinerante, autogestiva e interdisciplinaria con el objetivo de abordar procesos de producción teatral independiente en los que la dramaturgia del actor sea uno de los principales generadores del relato a partir de la experimentación escénica.

La Compañía apuesta además a la viabilidad de un proyecto itinerante, que, si bien tiene un lugar de encuentro y trabajo fijo en Buenos Aires, Argentina, pueda contemplar periódicamente como así también por períodos prolongados de tiempo giras tanto dentro del propio país como en el extranjero.

La dirección general está a cargo de María de los Ángeles Conde, Actriz egresada de la Escuela de Teatro de La Plata, Bs. As.; ex profesora en la Carrera Profesorado de Teatro de la Escuela de Teatro Gilberto A. Mesa, Junín, Bs. As.; fundadora y coordinadora del Espacio artístico-cultural independiente A la Gorra Casa Arte.

En el VIII FESTOL se presentan con la obra “Ofelia o Madre, no mires” “(Una obra para luchar)”. Actuación, Dramaturgia y Dirección por Ángeles Conde.

La idea de trabajar Ofelia, comenta M. Ángeles Conde, surge de la inquietud de construir teatralidad en viaje. Nos encontramos, el próximo mes hará ya dos años, viajando por Latinoamérica y apostamos a que es posible construir teatralidad en constante movimiento, desde lo que sería una vida nómade, es no solo posible sino gratamente enriquecedor.

En “Ofelia o Madre, no mires” tomamos el personaje Ofelia del clásico Hamlet de Shakespeare pero nos alejamos paulatinamente del clásico construyendo una obra autónoma e inédita que habla de la mujer, su rol a lo largo de la historia y la militancia hoy en día en Latinoamérica. La obra está dirigida a público adulto.

Es la oportunidad para ver teatro de otro lado, de Argentina en este caso, una obra viva, donde la política de género y la lucha por la igualdad serán cruciales, una oportunidad para conmoverse, entretenerse y reflexionar.

Para conocer más sobre la programación del VIII FESTOL pueden ingresar al Facebook lapuertaabiertateatro o llamar al 9613284329.