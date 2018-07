No permitiré corrupción ni impunidad: AMLO

Cartelera Política

Por Leonel Durante López

No permitiré corrupción ni impunidad: AMLO

Casi de manera simultánea José Antonio Meade y Ricardo Anaya este domingo pasadas las ocho de la noche reconocieron su derrota y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, a la vez que este también reconoció a quienes aceptaron las preferencias no les favorecieron.

Mientras que López Obrador en su primer discurso como virtual presidente electo hizo un llamado a la reconciliación, lo que fue bien recibido por todos los mexicanos. De inmediato inició la “operación cicatriz”, y subrayó poner por encima de los intereses personales el interés general, como afirmó Vicente Guerrero: “la patria es primero”.

López Obrador dejó su discurso, para después de los mensajes en cadena nacional del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del presidente Enrique Peña Nieto, en la que resaltó que el nuevo proyecto de nación buscará establecer una “auténtica” democracia y afirmó que no apuesta a construir una dictadura porque, “los cambios serán profundos, pero apegados al orden legal establecido”.

Advirtió el virtual Presidente de México que no permitirá la corrupción ni la impunidad y recalcó: sobre aviso no hay engaño, sea quien sea será castigado incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares: “Un buen juez por la casa empieza”, indicó.

El estado dejará de estar al servicio de una minoría para representar a todos los mexicanos. Preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. “Reitero una frase que sintetiza mi pensamiento por el bien de todos, primero los pobres”

Acompañado de sus hijos más grandes y de su esposa, Beatriz Gutiérrez, el líder en las preferencias declaró que los contratos del sector energético serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidades, “si encontramos anomalías acudiremos al Congreso y a tribunales nacionales e internacionales” y adelantó que no habrá confiscación ni expropiación de bienes.

También López Obrador aseguró que atender las causas que originan la inseguridad y la violencia: Este es un día histórico, será una noche memorable. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México”.

El conteo rápido arrojó que el candidato de Morena se habría llevado entre 53 y 53.8 por ciento de los votos, dijo minutos antes el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en un mensaje en cadena nacional.

En segundo lugar se encuentra el abanderado de la alianza ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, con entre 22.1 y 22.8; le sigue el candidato de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, con entre 15.7 y 16.3, y en último lugar se ubica el independiente Jaime Rodríguez Calderón ‘el Bronco’, con 5.3 y 5.5.

Por aquello que se quiera robar el presupuesto, Rutilio debe recordar a AMLO

El ganador en estas elecciones sin duda fue el nefasto Manuel Velasco Coello que hizo todo lo que tuvo a su alcance por torcer las elecciones.

Primero le compró la candidatura a López Obrador para su empelado Rutilio Escandón Cadenas, el peor funcionario que ha tenido el tribunal de justicia del estado.

Con sus antecedentes de impunidad y corrupción López Obrador concedió la candidatura -no sabemos el costo-, pero nos aseguran que fue millonario, además todo lo que se invirtió en la elección para hacerlo ganador.

Tras salirse con la suya, el corrupto gobernador chiapaneco se compró una senaduría plurinominal para evitar pisar la cárcel por todos los excesos cometidos en su gobierno y haber empobrecido a los chiapanecos.

Rutilio Escandón no tiene experiencia ni capacidad política para gobernar Chiapas, cree que así como ganó con el efecto López Obrador, este lo podrá ayudar a gobernar, sin embargo, no lo creemos por todo el cumulo de problemas que existen en el país, que yo creo desde el 1 de diciembre, fecha que asumirá la presidencia de la república, no podrá ni respirar.

Lo importante del discurso de López Obrador fue el llamado a la reconciliación, no sabemos si Rutilio podrá hacer lo mismo, sin embargo le damos el beneficio de la duda.

Pero lo que también debe de tomar muy en cuenta Rutilio, es lo que subrayó López Obrador que no permitirá la corrupción ni la impunidad y recalcó: “sobre aviso no hay engaño”, sea quien sea será castigado incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares: “Un buen juez por la casa empieza”, dijo.

Esperemos que estas palabras de López Obrador las tome muy en cuenta Rutilio, pues sabemos que tanto él, como muchos de sus colaboradores son tentones, informales e irresponsables, por lo que siempre le estaremos recordando “sobre aviso no hay engaño”, o raba bien o mejor se conduce con honestidad, lo que creemos que no será difícil, porque tendrá la mirada cercana del próximo presidente de México.

Militante del PVEM asesina a otro de MORENA

Con el saldo de una persona asesinada a tiros en Venustiano Carranza y 20 más heridos en el municipio de Santiago El Pinar, así como otros incidentes violentos y acusaciones de compra de voto, acarreo de votantes y coacción de electores, ha transcurrido la jornada electoral en Chiapas para elegir a los candidatos de las elecciones locales y federales.

En el barrio del Señor del Pozo de Venustiano Carranza, a unos 100 kilómetros de la capital del estado, un militante de Morena fue ejecutado tiros por otro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Refieren los testigos que el militante de Morena, identificado con el nombre de Prisciliano “N”, originario del barrio Zona Urbana, intentó inhibir el voto en la casilla de ese barrio, por lo que fue acribillado a tiros por una persona identificada como militante del Verde.

En el municipio indígena de Santiago El Pinar, en la región Altos de Chiapas, militantes del Partido Mover a Chiapas con el apoyo de la alcaldesa y sus seguidores arremetieron en contra de militantes y seguidores de los candidatos de los partidos opositores.

Representantes del PRI, PAN, PRD, PVEM, Chiapas Unido, Partido Nueva Alianza Movimiento Ciudadano denunciaron que la alcaldesa Juana López Santiz, pretende imponer como su sucesor a su cuñado, Sebastián Gómez Gómez, candidato del Partido Podemos Mover a Chiapas.

Del Montón

El candidato de la coalición Por Chiapas al Frente, José Antonio Aguilar Bodegas, anunció que esperará los resultados oficiales del proceso electoral de este domingo 1 de julio. Dijo que se hará un recuento puntual de las anomalías que se presentaron durante el proceso que no pueden pasar desapercibidas y que se llevarán a las distintas instancias legales, electorales e incluso penales, por los delitos que se cometieron. En conferencia de prensa llamó a los ciudadanos, a las autoridades y a los partidos políticos a conducirse con madurez para evitar nuevos hechos de violencia durante el proceso de escrutinio y cómputo de los votos. Afirmó que Chiapas necesita un gobierno que emane de un proceso democrático para que tenga autoridad moral y capacidad para convocar a todos los sectores a la unidad. Por ello, planteó “hacer un gran pacto que logre restablecer y recuperar la gobernabilidad, porque Chiapas no va a resolver la pobreza, el estancamiento e impulsar su desarrollo si no hay respeto a la ley y al orden”, apuntó. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.