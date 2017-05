Nicole Kidman confiesa que terminaba adolorida, tras filmar escenas de “Big Little Lies”

Estados Unidos.- La actriz australiana Nicole Kidman, quien produce y protagoniza la serie “Big Little Lies”, habló sobre las escenas de violencia doméstica que interpretó junto al actor Alexander Skarsgard durante el rodaje del programa.

Según información de The Hollywood Reporter, en una entrevista realizada por Ellen Degeneres, Kidman, quien interpreta a una mujer víctima de violencia doméstica, declaró: “Sentí la responsabilidad de contar la verdad sobre una historia tan complicada.”

Agregó que con el objetivo de retratar un tema tan importante y hacerlo real, se dejó llevar en las escenas de tal manera que llegaba a su casa con moretones y muy adolorida.

“Alexander no quería lastimarme pero yo no le decía cuando algo me dolía porque quería que se comprometiera con las escenas”.

La intérprete que actúa al lado de Reese Witherspoon agregó que coproducir el “show” con la actriz es una prueba de que “cuando las mujeres unen sus poderes pueden lograr sus metas”.