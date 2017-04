Nadie por encima de la ley en Tuxtla: alcalde

Ninguna persona puede estar por encima de la ley, enfatizó el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, al ser cuestionado sobre el actuar de los habitantes de la colonia Los Laureles, quienes colocaron un portón con el argumento de que la inseguridad incrementó en esa parte de Tuxtla Gutiérrez.

Mencionar que la puerta de metal fue retirada por las autoridades municipales ante la presencia del Ministerio Público, notario público, la policía municipal y Protección Civil municipal; el alcalde aclaró que todo se trató de la aplicación irrestricta del Estado de Derecho y en apego a la legalidad que merca el Reglamento de Construcción de la Ciudad y la Ley de Desarrollo Urbano.

En este sentido, aseguró que se actuará de la misma forma en todas las colonias o fraccionamientos en donde se tengan los mismos problemas, por ello exhortó a los ciudadanos para que hagan las denuncias correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio, ya que nadie puede estar por encima de la ley, reiteró.

“Lo mismo ya está sucediendo con el portón de la colonia Arboledas que en este momento está siendo abierto al tránsito vehicular y lo que se hizo al transcurso de la madrugada (del viernes) pues fue acompañado del ministerio público, notario público, de la policía municipal, de pc y, la verdad es que se hizo en pleno apego a la legalidad”, señaló.

De esta manera, aseguró que el ayuntamiento no consentirá exigencias de gente influyente: “pensaban que porque vive mucha gente influyente en esa colonia el ayuntamiento no iba a actuar, pero la sorpresa fue que el ayuntamiento actuó no porque haya sido un compromiso, sino porque así lo marca la ley.”

Menos de 800 policías hay en Tuxtla

Castellanos, mencionó que como cualquier colonia, las unidades policiacas harán recorridos en Los Laureles, incluso se podría instalar un módulo de seguridad, sin embargo, aclaró que, al menos en el último año, dicha colonia ha tenido el menos índice de hechos delictivos, “entonces, tampoco voy a permitir que quieran tocar el tema de la seguridad como un elementos para justificar la instalación del portón, porque ese no es el trasfondo de las cosas”, advirtió.

En este contexto, reconoció que la capital chiapaneca se encuentra muy por debajo de la media nacional en cuanto al número de policías, contando con menos de 800 efectivos, cuando una ciudad como ésta, al menos debería contar con una lista de 2 mil 500.

Ante ello, declaró que buscará la forma de que corporaciones tanto del estado como federales se sumen a las labores que se requieren para la seguridad de los tuxtlecos.

Finalmente, reiteró que de acuerdo al Reglamento de Construcción de la Ciudad y la Ley de Desarrollo Urbano, no existen permisos para instalar casetas en las colonias municipalizadas, donde el arañado, el barrido y la limpieza corren a cargo del municipio.