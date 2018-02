MVC; entre la espada y la pared

Por Alfonso Carbonell Chávez

La nota de ayer fue, sin temor a equivocarme, la entrevista que a las afueras de las oficinas del secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, en una clásica banquetera o chacaleo, los reporteros de la fuente le hicieron al gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello. Al salir de una reunión en la que al parecer fue convocado sólo Manuel de manera específica, lo primero que le cuestionaron fue sobre la ruptura que entre su partido el Verde Ecologista y su aún aliado Revolucionario Institucional, se está verificando en la búsqueda de su sucesor, bueno al menos del candidato que habrá de abanderar la alianza multipartidista del PRI, PVEM, PANAL y los locales de Chiapas Unidos y Mover a Chiapas, digo al menos en el papel, registraron días atrás ante la autoridad electoral local del IEPC. En su respuesta y bajo el ojo visor del secretario Navarrete, con el rostro desencajado que comentaré al margen ser su rostro habitual, el aún joven en todos los sentidos Velasco Coello, respondería nada convincente que el tema es exclusivo de los partidos y que no advertía tal ruptura, que por otro lado señala, están en diálogo permanente.

La cuestión aquí es que el mandatario estatal ¡no convenció a nadie! habida cuenta de lo que se ha venido ventilado en los medios nacionales sobre el affaire político-partidista-electoral entre ambas fuerzas políticas, y que ha sido del interés incluso de analistas políticos que han comentado con las evidencias existentes incluso vueltas virales en las redes sociales, sobre el franco enfrentamiento que personajes principales de ambos partidos como Roberto Albores Gleason del PRI y Eduardo Ramírez Aguilar del PVEM y ambos fuertes aspirantes a la gubernatura, decía, han escenificado y no de ahorita con el tema sucesorio sino desde iniciada esta administración gubernamental. Confrontación que incluso, constan reseñas al respecto de haber trascendido de las palabras a los madrazos, así pelado.

Ambos desde posiciones políticas envidiables, patrocinaron su ascenso en la carrera gubernamental casi desde iniciadas sus respectivas encomiendas. Roberto Albores desde el Senado de la República, empezó a tejer fino apuntalando sus relaciones con personajes poderosos y cercanos al presidente Peña Nieto como el mismísimo Luis Videgaray hoy secretario de Relaciones Exteriores, o como con el actual Coordinador de Campaña de José Antonio Meade (que se pronuncia Mid) precandidato presidencial del PRI (pero que no es del PRI) el poderoso Aurelio Nuño. Y por si no bastare, también cercano al dirigente nacional tricolor Enrique Ochoa Reza mejor conocido en el Bronx como “Clavillazo” ¡pura vida nomás! Por su parte Eduardo Ramírez, inició en el sexenio como Diputado Federal para de ahí pedir licencia y saltar derechito a la secretaría General de Gobierno, desde donde construyó como ha sido siempre con la anuencia y apoyo de su amigo Manuel Velasco, una súper estructura operativa misma que se convertiría, en el momento electoral oportuno, en la estructura que consolidara a su partido cuestión que logró con creces al posicionar en la entidad a poco más de la mitad de alcaldes verdes, así como una avasalladora mayoría en el Congreso local. Ya no se diga la presencia del Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, en donde dos terceras partes de legisladores por Chiapas pertenecían a su partido.

Y como si entonces en el lejano 2015 alguien dudara del proyecto que desde palacio de gobierno estatal se construía rumbo al 2018, el propio Eduardo llegó al congreso local convirtiéndose así en el líder del Congreso y a la sazón dirigente estatal del Verde Ecologista… Chiapaneco, remarcaría. Hoy ante la imposición fraguada desde el centro del país, ha motivado al propio ERA con el respaldo de toda su estructura político-electoral construida ex profeso y por supuesto con la venia del propio gobernador, convocar a una abierta rebelión verde y puesto en modo “digno”, para cerrar el paso a Albores a la candidatura de la alianza PRI-PVEM. La ruptura así, la que dice Manuel no existir entre su partido y el del presidente Peña, se está convirtiendo en los clavos ardientes que podrían llegar en breve, a clavarlo a la cruz que hoy cargó en su espalda desde Chiapas hasta las oficinas de Gobernación en Bucareli allá en la helada CDMEX.

Por lo pronto y como si a ambos personajes les hicieran “lo que el viento a Juárez” todo lo que sucede, ni se despeinan y ahí andan caminando cada quien por su lado, elemental mi querido Watson; Albores en franca campaña apoyado en su creencia que los que mandan en Chiapas no despachan en palacio de gobierno sino en las oficinas de Nuño. En tanto Ramírez, inició una gira de campaña, claro está, en pos de la “Dignidad” y cada uno eso sí, con sus ejércitos de Trolles y Boots, a favor y en contra. Cheque en Facebook y hasta chispas salen. Finalmente lo que queda al descubierto, es el llamado que le hicieran al aún gobernador Velasco a las oficinas del secretario de Gobernación, no fue como hizo saber el tema de la seguridad fronteriza ni la inauguración de instalaciones militares en la zona; el tema tratado se especula y trasciende, bordó en que ponga orden al desorden existente en Chiapas y no solo en el tema electoral que es evidente, sino en general al conflicto extendido que vive la entidad como ahora la ola de violencia que se ha desatado incluso en la propia capital del estado. De que le leyeron la cartilla a Manuel, se la leyeron. Así hoy; MVC se encuentra entre la espada y la pared. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

Y como para corroborar mi punto sobre que a los personajes aludidos les hacen “lo que el viento a Juárez”, les comparto algo de sus respectivas actividades.

1.- El precandidato del PRI al gobierno del estado Roberto Albores Gleason, llamó a unir fuerzas para hacer de Chiapas una potencia turística que atraiga turismo internacional, genere derrama económica y mejore la calidad de vida de la gente: “Vamos a hacer de Chiapas la nueva potencia turística de México. Tenemos playa, tenemos naturaleza, tenemos arqueología, tenemos ciudades coloniales, tenemos culturas vivas. Hagamos del turismo el generador de empleos de la familia chiapaneca”. Estuvo en Tonalá y Chiapa de Corzo…// 2.- Eduardo Ramírez Aguilar, inició el Movimiento por la Dignidad en los municipios de Carranza y San Lucas, en dónde destacó que Chiapas es un estado libre por lo que las decisiones de las y los chiapanecos deben ser respetadas. Desde la le región de Los Llanos, Ramírez Aguilar dijo que con la gente y desde la gente en donde deben surgir las grandes decisiones trascendentales de Chiapas”…// 3.- Y quien no quita el dedo del renglón, digo a propósito de suspirantes al gobierno del estado, está el ahora llamado “Flaco de Oro” que no es otro que el antes flaco morado de Enoc Hernández Cruz. Y como sea que fuere, dentro de la alianza Todos por Chiapas de la que Podemos Mover a Chiapas forma parte, los únicos formalmente registrados como precandidatos al gobierno por sus respectivas fuerzas políticas, resultarían ser Roberto Albores por el PRI y el susodicho Enoc Hernández de Mover a Chiapas. Y con esa misma intencionalidad, es decir la búsqueda de la precandidatura por la alianza, ante el enfrentamiento cantado entre el Verde de ERA y el tricolor RAG y esto lo he dicho ya, un tercero en discordia podría darles la sorpresa. Por ello al igual que Eduardo y Roberto, el flaco de oro que me recuerda a Agustín Lara (por lo flaco claro) anda igual recorriendo la entidad y ayer mismo corre información, se reunió con ganaderos y agricultores del municipio de Acála. Pura “política ficción”…// ¡Me queda claro! Salu2