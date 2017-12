Mujeres vigilan reconstrucción en Chiapas

El gobernador Manuel Velasco Coello y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, refrendaron su respaldo a las familias damnificadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre.

Ante la población afectada, el gobernador Velasco y el presidente Peña Nieto reconocieron la labor que realizan los Comités de Mujeres Vigilantes integrados por chiapanecas voluntarias, con la finalidad de transparentar la reconstrucción en la entidad.

En este sentido, Velasco Coello enfatizó que la unidad del pueblo chiapaneco ha sido clave para mantenerse de pie, pero en particular, dijo, la fuerza de las mujeres es el motor para que se avance con paso firme en la ardua tarea de reconstruir las zonas afectadas.

“Las mujeres son la fuerza de la reconstrucción, ellas son el pilar de los hogares y con su entereza están poniendo de pie las viviendas que el sismo derribó”, expresó.

El Ejecutivo estatal subrayó que el trabajo conjunto con la Federación continúa fortaleciéndose para que los apoyos no dejen de llegar y las familias día a día recuperen la confianza en un mejor futuro.

En tanto, el Presidente de la República destacó la creación de estos Comités de Mujeres Vigilantes en Chiapas, ya que supervisan que la reconstrucción se realice en tiempo y forma y los recursos sean aplicados para lo que fueron destinados.

Explicó que en Chiapas, donde resultaron afectadas mil 200 comunidades, se ha entregado casi el 80 por ciento de las tarjetas con apoyos.

“Aquí en Chiapas decidimos primero limpiar los escombros, limpiar los terrenos de esas mil 200 comunidades, y a partir de ello empezar a entregar los apoyos, porque lo que no queríamos y lo que no hemos pretendido es que, entregados los apoyos, se apliquen a otra cosa que no sea la reconstrucción y el día de mañana el dinero de la reconstrucción ya se haya gastado y sin casa reconstruida”, manifestó.

Enrique Peña Nieto apuntó que esto es parte de un proceso, por lo que se espera que en el primer trimestre del próximo año se puedan tener totalmente reconstruidas las viviendas que tuvieron afectaciones, que se perdieron total o parcialmente.

Asimismo, agregó que en toda la República fueron 16 mil escuelas dañadas, de las cuales 11 mil tuvieron daños menores; otras 4 mil 500 registraron daños parciales mayores, lo que ha significado la reconstrucción de varias aulas, y 246 escuelas se tienen que reconstruir totalmente.

Finalmente, dio a conocer que en Chiapas más del 95 por ciento de los estudiantes han podido regresar a sus escuelas, o a algún espacio en donde pueden tomar clases.