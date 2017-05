Mujer se quitó la vida de un balazo

Ocosingo.- Durante los primeros minutos del Día de las Madres, una mujer decidió quitarse la vida, disparándose en la cabeza, la fémina dejó en la huerfanidad a dos menores así como una nota suicida.

Alrededor de las 00:20 horas, paramédicos, autoridades Estatales y Municipales se trasladaron al barrio de Linda Vista, sobre la 7ª avenida norte oriente, ya que reportaban que una mujer estaba mal herida tirada sobre la carretera.

Al llegar lugar los socorristas trataron de brindarle los primeros auxilios a quien en vida llevara el nombre de Fidegonia de Jesús Gómez Osguera, de 34 años de edad, quien ya había perdido la vida a consecuencia de un impacto de bala en la cabeza.

Al lado del cuerpo había una nota donde decía “cuiden a mis hijos, yo no valgo, me mate por él, no me amaba”, al lado del cuerpo se encontraba un arma calibre 22 milímetros, con la cual la mujer se quitó la vida.

Los familiares mencionaron a los agentes que su hija tenía un par de días de haberse separado de su pareja y que estaba muy deprimida por ello, dejando en la desamparo a dos menores de edad.

El cuerpo fue fueron levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), para practicarle la necropsia de ley, para posteriormente entregar el cuerpo a los familiares quienes le darán sepultura.