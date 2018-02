MORENA abre equivocadamente sus puertas

Por Lulú Ovilla

Cuando muchos habíamos pensado que finalmente para México había una esperanza, el mismo hombre que se la estaba dando, lamentablemente se la está quitando y esto surge a raíz de que le está abriendo la puerta de MORENA a todo mundo, en ese afán de darle al traste a sus contendientes y demostrarles el poder que tiene actualmente, no se está deteniendo a reflexionar todo lo que está haciendo, a él lo que le interesa es quitarles adeptos, sin importar su reputación.

Ese es un gran error que le puede costar la Presidencia de México, al decir que perdonara a los Priistas, como Salinas de Gortari “el jefe de la mafia del poder”, como lo llama, pues precisamente la esperanza de México es que se faje los pantalones y finalmente acabe con toda la corrupción que está dejando más pobre a nuestro país, que su discurso sobre, cero corrupción, cero impunidad y que no habrá persecución, no le abona en nada a su candidatura presidencial.

Dos sexenios de estar intentando ganar la presidencia y hoy que por fin parece que lo logrará, nos sale con la puntada de que dará perdones a diestra y siniestra, ya que lo suyo, no es la venganza, no es su fuerte, dice, que lo importante es sacar adelante a México, pero no entiendo cómo va a lograrlo, cuando su bastión de campaña era precisamente eso, acabar con la corrupción de nuestro país, meter a la cárcel a quienes se han dedicado a dejarlo en ruinas.

No se debe de confiar o le saltará la libre donde menos lo espere, no está tratando con políticos que se dejen ganar tan fácilmente, pueden madrugarle y quitarle la candidatura por segunda vez, la popularidad que tenía en el 2002, no se parece en nada a la que tiene actualmente, creció como la espuma y aun cuando en algunos estados “la está regando”, como el caso Chiapas, donde se rumora, que toda la campaña en nuestro Estado, es financiada por Manuel Velasco.

Este financiamiento, supuestamente es por traer a Rutilio Escandón en toda la gira por nuestro Estado, como el inminente candidato a ocupar la silla más importante de Chiapas, a una gran mayoría no ha sido de su agrado la llegada del ex Magistrado a MORENA, pero, pues eso le ha importado muy poco mientras tenga el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, por lo pronto dudo mucho que los Morenistas y el resto de los Chipanecos voten por el Partido de la Esperanza.

2018 es el año más importante en la vida de Andrés Manuel López Obrador, en 5 años hizo crecer a MORENA de una forma inesperada, esta considerado como uno de los precandidatos más fuertes a ocupar la Presidencia de México, sus adversarios, le temen, la guerra sucia no se cesa y aun así su fama no ha decaído, ha tenido resbalones feos, que quizás eso signifique que en algunos Estados del País no gane, pero la Presidencia sí.

El Gobernador Manuel Velasco al colocar a sus candidatos en puntos estratégicos en los partidos, pretende por todos los medios posibles, proteger su salida, tiene miedo, sabe que al no haberse disciplinado tiene todas las de perder, con su rebelión, solo ha demostrado deslealtad a quién lo coloco en el poder y eso, no se lo perdonará el PRI, los Priistas perdonan todo, menos a los traidores indisciplinados, como Manuel Velasco.

La traición

Fernando Castellanos, un “político” que surgió de la nada, porque nada era y nada tenía, hoy ha traicionado a su mejor amigo, a quién desde muy jóvenes los unía una amistad, le ha de estar doliendo al Gobernador Manuel Velasco esta traición, sobre todo porque encumbró a quién creyó sería el más leal de sus colaboradores, tan es así que le compro la Presidencia de Tuxtla, pero dice un dicho, “el que entre lobos anda, a aullar se enseña”.

El Alcalde Fernando Castellanos, le ganó la avaricia y ya no se conforma únicamente con lo que tiene, quiere más y así tenga que pasar por encima de quién sea, lo hará, el fin justifica los medios, ha de decir, no está dispuesto a perder lo que tiene y es por eso que hoy presume nueva relación política con el aun Senador Mexiquense, Roberto Albores Gleason, ya negocio por lo menos una Senaduría ya la pidió, así es la política y así será por siempre.

Al Gobernador Manuel Velasco, le está saliendo tan mal, pero tan mal todo, que hasta puede llegar a pisar El Amate, se la sentenciaron al mandatario chiapaneco, o ponía orden en esta rebeldía verde o las consecuencias serían graves para él, pero ni Eduardo Ramírez, ni Roberto Albores Gleason, están dispuestos a soltar el poder, aunque este último ya tiene la venía de los Priistas más poderosos y ante eso, nada se podrá hacer.

Al darse cuenta Fernando Castellanos, que su entrañable amigo Manuel Velasco, ya no tiene, ni poder, ni popularidad, decidió cambiarlo sin más, ni más, por el Senador Mexiquense Roberto Albores, ya que ahí por lo menos, algo si le tocaría, el Alcalde está feliz de haber brincado a tiempo hacia el PRI, aunque no sé qué le ha propuesto al Revolucionario Institucional, para que lo aceptaran, pues, nada bueno tiene que ofrecer.

Asi como hoy Manuel Velasco le ha tocado perder, poder, fama, a casi nada del destierro del verde en nuestra entidad, Partido que está siendo amenazado por el resurgimiento de MORENA y la recuperación del PRI en Chiapas, prácticamente el mandatario Chiapaneco, ha perdido todo, hasta al compadre Peña Nieto, se quedará sin un espacio en el Partido Verde y en el PRI, ni pensarlo, por esa sencilla razón, hoy se ha quedado hasta sin su desleal amigo Fer.

La indiferencia

Y mientras los políticos se pelean cual botín la gubernatura de Chiapas, la zona altos de nuestra entidad, esta que arde, demasiados conflictos, demasiados intereses y demasiada apatía por parte de quienes nos gobiernan, parece no importarles todos los enfrentamientos que han llevado a desencadenar en trágicas muertes en, Oxchuc, Chenalhó y Chalchihuitán, la paz social en esta parte de nuestro estado, se perdió, por falta de capacidad y desinterés.

La gente esta cansada de la ingobernabilidad que impera en nuestro estado y debido a ello es que se están dando enfrentamientos como nunca antes visto, es grave esta situación que viven nuestros indígenas, ya que podía detonar en grupo armado, como lo hizo el EZLN, pero parece que esto no le preocupa a nadie, toda la efervescencia política que se esta viviendo en este momento es lo único que importa.

Los desplazados, los enfrentamientos, los asaltos, los feminicidios, los homicidios, los robos con violencia, el despojo, invasiones, el enriquecimiento ilícito, todo eso es una gran mentira, Chiapas, es uno de los Estados más seguros del País, donde la ecología es una realidad y la Organización Mundial de Partidos Ecologistas cometió un error al expulsar en el 2009 al PVEM, Chiapas, es una capital que inspira, si, a que sus políticos se hagan ricos y su pueblo se empobrezca.