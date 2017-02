Michelle Rodríguez contenta con respuesta a la serie 40 y 20

México.- La actriz mexicana, Michelle Rodríguez, quien participa en la serie “40 y 20”, se dijo contenta con los resultados de audiencia, y consideró que la gente se identifica con esa producción porque expone situaciones reales que se llevan a la comicidad.

El programa narra las aventuras de “Paco”, un cuarentón divorciado amante de las chavitas, y de su hijo “Fran”, un veinteañero con una debilidad por las cuarentonas, los protagonistas son Jorge “Burro” Van Rankin, Mauricio Garza, Michelle Rodríguez y Mónica Huarte, bajo la dirección de Gustavo Loza.

En entrevista con Notimex, Rodríguez, quien realiza el personaje de ama de llaves, expresó que está contenta con los resultados de audiencia de las dos temporadas, tanto en la plataforma Blim como en la de televisión abierta.

“Mi personaje me hace muy feliz, estoy muy contenta con la respuesta del público, a mí me dio mucha alegría hacerla, es muy divertida, es tierna; mucha gente dice “es que así son las trabajadoras de casa” a mí no me ha tocado, pero hasta cierto punto ellas son como la mujer del hogar”, externó.

La primera temporada ya está en televisión abierta y la segunda se puede ver en Blim, cada una consta de 13 episodios.

En cuanto al elenco, Rodríguez indicó que fue un placer trabajar con el elenco, porque aprendió de cada uno de sus integrantes, eso sin contar con la hermandad que se creó en el set de grabación.

“Fue un proyecto de mucho amor, nos llevámos todos muy bien, desde que nos conocimos parecía que la relación era de tiempo atrás, lo que hizo todavía más fácil el trabajo; desde que leímos los capítulos nos divertimos mucho lo que ocasionó que todo caminara más fácil”, detalló la actriz.

Respecto a la temática de la serie, comentó que son situaciones cotidianas, ya que habla de una familia que dentro de su disfuncionalidad es bastante funcional.

“Creo que sí pasa, hay muchas familias divorciadas y muchas parejas con grandes diferencias de edad; es una muestra de como está la sociedad, sólo que lo mostramos de manera divertida; nosotros, como proyecto, lo mostramos sin tapujos, sin etiquetar, sin prejuicios”, indicó.

A partir del próximo lunes 6 de febrero, el canal Golden Premier programará para América Latina la segunda temporada de la serie. De acuerdo con la actriz, ya se piensa en una tercera y quizá hasta una cuarta etapa.