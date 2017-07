México ya ganó el 50 por ciento de la renegociación del TLCAN: Banorte

México.- El Economista en Jefe del Grupo Financiero Banorte, Gabriel Casillas, sostuvo que tras la publicación de los objetivos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte de Estados Unidos, México ya ganó el 50 por ciento de la batalla.

“Esto fue vital, porque a la hora de dejar fuera cualquier discusión de cuotas, cupos, aranceles y tarifas, lo que pensamos es que 50 por ciento de la batalla de la renegociacion ya se ganó”, enfatizó en el marco de la conferencia trimestral de resultados de la institución.

Casillas detalló que “la incertidumbre de lo de (Donald) Trump cada vez se ha ido disminuyendo significativamente, por la inhabilidad de poder llevar a cabo sus políticas”.

No obstante, advirtió que el proceso no necesariamente estará exento de días malos, “va a ser un camino que no va a estar exento de baches”, aunque reiteró que estas negociaciones, “se aprecia que van a llegar a buen puerto”.

Además, refirió que “en materia de regulación financiera, México está en primer lugar, mucho mejor que Estados Unidos; tenemos una regulación que después de la crisis de 1994,1995 la fuimos construyendo”.

A su vez, el director General de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel, señaló que la incertidumbre que se tenía sobre la economía mexicana para los primeros meses del año por diversos factores, ya pasó, y “no pasó nada”.

En ese sentido, destacó los buenos datos que se tienen del empleo formal, y que “el México por venir ,es un México muy bueno y queremos estar en él”. Reiteró que “lo peor ya pasó y no pasó nada; nosotros desde el año pasado, cuando estábamos viendo que podía llover, nos preparamos para todo, siempre con el espíritu de que teníamos que salir adelante”.

Sobre los resultados financieros del segundo trimestre de 2017, señaló que nuevamente, el grupo registró cifras record y crecimientos de doble dígito por siete trimestres consecutivos.

“No tenemos antecedentes de que en todos los rubros nos haya ido tan bien, en uno si, pero en todos y a la vez no, y por eso estamos tan orgullosos; y por eso queremos seguir haciendo las cosas bien, para acompañar al México fuerte que nos espera para el futuro”, enfatizó.

Cabe señalar que el Grupo Financiero Banorte (GFNorte) sumó una utilidad neta de cinco mil 680 millones de pesos en el segundo trimestre de este año, 23 por ciento superior a lo registrado en el mismo periodo del año previo.

En el semestre, el resultado neto ascendió a 11 mil 207 millones de pesos, lo que también representó un aumento de 23.3 por ciento respecto al primer semestre del año anterior.