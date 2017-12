Meade en San Juan Chamula

Por Alfonso Carbonell Chávez

No me lo están preguntando, pero quién o quiénes decidieron la elección de llevar al señor José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial no priista del PRI en su primer gira de su no precampaña, creo fue la peor, habida cuenta del nivel de conflicto que reina en la zona indígena chiapaneca y que dicho municipio no hace mucho, fuera escenario de actos de verdadera barbarie teniendo su punto más álgido cuando un grupo de inconformes que llegaron armados, literalmente asaltaron la presidencia municipal arrojando como saldo el asesinato del alcalde y otros de sus colaboradores. No abundaré en los hechos conocidos por todos, aunque pareciera que el menos enterado de estos conflictos o al menos de este hecho sangriento, sea el propio Pepe Toño. Si el cálculo es llenar la plaza con miles de acarreados indígenas para manifestarle su apoyo rumbo a la presidencia, de lograrlo, no será más que un acto mediático frívolo y carente de significado sino se refiere, el precandidato, a los graves y numerosos problemas que la población indígena de la entidad padece tales como enfrentamientos intracomunitarios que por motivos ya religiosos, políticos o como en los casos de Chalchihuitán y Chenalhó por límites territoriales, han sufrido desplazamientos que en el caso de los pobladores de Chalchihuitán, ya provocó la muerte de 4 menores (tres de menos de 4 años y una bebé de tres meses) al igual que dos adultos, cuya causa fue el hambre y el frío. Pero de eso, nadie hablará en San Juan.

No sé quién, insisto, le vendió la prístina idea que llegar a este municipio indígena era de buen augurio para iniciar, a nivel país, su no precampaña. Sin duda los verdes en un cálculo ciertamente perverso buscando un golpe mediático que los posicione ante el señor Mid, consideraron acercarlo con los más pobres entre los pobres que son precisamente los indígenas de Chiapas. Chiapas así, por obvias razones de las que citaré para ilustrar solo una; el 79 por ciento de su población se encuentra en pobreza, lo que representa un jugoso escenario para impactar en la búsqueda de la presidencia. Así lo lógico, es que su discurso verse sobre el combate a la pobreza y la desigualdad, empero el tema de corrupción igual por razones que obvian en Chiapas, no será tema. A los indígenas la verdad el tema de la corrupción así en abstracto, no está en su agenda de prioridades. Está sí el que les den más presupuestos, más programas asistenciales como Prospera, caminos, agua potable y alcantarillado, electrificación, calles, aulas escolares, casas de salud, ah y la reconstrucción de sus iglesias. Es decir, a ellos no les importa si roban los verdes, los colorados, los azules o amarillos siempre y cuando, a ellos les cumplan sus demandas. Me cae. Y si estimará es inexacta la apreciación, hasta hoy que se sepa, no ha habido manifestaciones de los pueblos indígenas denunciando la corrupción de sus gobiernos municipales ya ni que decir en contra del gobernador. Se pelean, eso sí como en el caso de San Juan Chamula o el de Oxchuc o Chenalhó por imponer a un alcalde o alcaldesa, pero no por causas de corrupción sino porque son o no afines a ciertos grupos y a esos sí, les convidaran una tajada de los recursos municipales. La verdad y no generalizo, los indígenas sobre todo sus líderes naturales y formales, están ya muy corrompidos. Se han vuelto pequeños “burguerindios”, sin ofender. Pero la mayoría de los poco más de 700 mil habitantes indígenas de la entidad, esos sí se están, como en el caso de Chalchihuitán, muriéndose de hambre y de frío. ¡Carajo!

Así entonces, el impoluto de Pepe Mid, estará en el estado más pobre del país y en la región chiapaneca más pobre de Chiapas, la zona indígena. Pero decía, sin duda el cálculo del primer verde Manuel Velasco Coello, va con intención y en función de mostrar y demostrarle al precandidato no priista, su fuerza, control y ascendiente que posee sobre la indiada. En tanto el doctor Meade, no podrá apartarse del script por lo que no se espera, decía, declaraciones serias y fuertes sobre las causas que generan la pobreza y que él, estoy cierto, entiende y conoce incluso de manera cercana cuando fue secretario de Desarrollo Social y de Hacienda de Peña Nieto. Entonces sin más; Meade estará en San Juan Chamula y será inmejorable momento considero, que sin ser un acto formal ni legal de precampaña, aproveche su estancia en el estado más pobre del país que es el nuestro y pueda entonces captar de los chiapanecos indígenas y no indígenas e incluso del país entero, simpatías reales sí y solo sí, le da a sus mensajes fuerza, contenido y compromiso ante los que menos tienen; los indígenas del país. Me queda claro.

1.- Y como dicen las niñas y niños ¡ándele! de San Juan Chamula cuando te ofrecen una tu “búlsera” y les dices, luego; te responden “más al ratito después”. Pues ni más ni menos, así traen a los aspirantes a la candidatura al gobierno estatal sobre todo a los que aspiran serlo por el PRI, por el PVEM o como se ve venir, del PRI-PVEM. Comentábamos apenas el martes, que derivado de la reunión que sostuvieron los jerarcas del PRI nacional encabezados por “¡pura vida nomás!”, es decir Enrique Ochoa Reza y de parte del Verde Ecologista su dirigente o vocero Carlos Puente, los políticos aldeanos del Verde, se dejaron ir todos juntos pero no revueltos a la Ciudad de México. Ahí codeándose con el propio precandidato Pepe Toño Meade, se les vio a Eduardo Ramírez Aguilar (Jaguar Negro) quien sigue siendo pese a la andanada de memes y trolles en redes, el precandidato a vencer dentro del propio verde o en alianza con el PRI. Otro de los visibles y también fuerte aspirante a la candidatura al gobierno, apareció el Senador chiapaneco Luis Armando Melgar Bravo, y de ahí diputados federales, diputados locales y alcaldes. El gran ausente fue el primer verde del estado Manuel Velasco Coello. Se especuló que por su distanciamiento con el mala fama del “Niño verde” Jorge Emilio González, también presente en la reunión Verde-PRI, sería la causa de su ausencia, en fin. Así pues, se esperaba se dieran señales claras de si la alianza PRI-PVEM va y acaso si la encabezará el verde ecologista con ERA o LAM, o como se ve casi definido, finalmente será RAG el senador priista. Es decir les dijeron como en San Juan Chamula; Más al ratito después. Será hasta enero del 2018 que se tome la decisión, por lo que habrá que estar atento en la visita del señor Mid a Chiapas, a quién, de los tres señalados, le giña el ojo…// 2.- Comentábamos hace un par de semanas, que de repente el activismo desplegado por el diputado local Eduardo Ramírez Aguilar, habría notado una especie de impase por razones desconocidas que sus detractores leyeron como debilidad. Casi a raíz de esta lectura que se comentaba en redes, el también llamado ERA o Jaguar Negro, retomó su agenda y ya empezó a reunirse lo mismo con ganaderos de la entidad o como fue el caso, reunirse a nivel nacional con sus correligionarios verdes y sus aliados priistas. En esta ocasión se reunió con trabajadores de la educación a quienes reconoció su aporte al desarrollo de la entidad y así lo dijo: “Sin los trabajadores al servicio de la educación, Chiapas no podría caminar, estaría dormido; pero hoy Chiapas está despierto y caminando con rumbo, gracias al esfuerzo de ustedes. Porque con su esfuerzo, ahínco y entrega, hacen que cada día el pueblo de Chiapas se aleje de la ignorancia”. Y no le falta razón…// 3.- Apenas días atrás, la licenciada Claudia Trujillo, habría sido designada por acuerdo de su dirigencia nacional y militancia estatal, como Coordinadora del Partido Movimiento Ciudadano en Chiapas. En esa estrategia de reestructuración y fortalecimiento partidista, hacen la invitación a sus miembros pero de igual forma a la ciudadanía en general, a la Toma de Protesta de los Comités Operativos Municipales que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de diciembre a las 10:30 horas, en la que darán a conocer posicionamientos en torno al proceso electoral en curso. La cita es en Casa Magna de Tuxtla Gutiérrez…// ¡Me queda claro! Salu2.