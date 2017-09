Mas de 50 museos con entrada gratis por Pacific Standard

Estados Unidos.- Más de 50 museos del sur de California ofrecerán entradas gratis el domingo 17 de septiembre próximo para celebrar la semana inaugural del “Pacific Standard Time: LA/LA”, que promoverá el arte latinoamericano en esta ciudad

Encabezada por la fundación Getty, “Pacific Standard Time: LA/LA” abarca más de 70 instituciones culturales, desde Santa Barbara hasta San Diego, y desde Los Ángeles hasta Palm Springs.

Los museos participarán en una variada gama de exhibiciones, eventos públicos y presentaciones que exploran el arte latinoamericano y latino.

“Gracias al apoyo de Bank of America, hay aún más oportunidades para que el público pueda ver de cerca el arte latinoamericano y latino en toda la región”, comentó Jim Cuno, presidente del J. Paul Getty Trust.

Durante los próximos cuatro meses, la comunidad del sur de California y los visitantes de todo el país y del mundo entero tendrán la oportunidad de comprender mejor los diversos aportes de los artistas latinoamericanos a la cultura y la conciencia de la región del sur.

Además del Día Gratis, los socios de Pacific Standard Time: LA/LA presentarán cientos de programas públicos y eventos especiales desde el 14 de septiembre de 2017 hasta enero de 2018 como parte de la iniciativa.

La fiesta de lanzamiento gratuita y abierta al público para celebrar el inicio de “Pacific Standard Time: LA/LA” será el 14 de septiembre próximo, desde las 12:00 hasta las 22:00 horas locales en Grand Park.

Un concierto de celebración en el Hollywood Bowl se ofrcerá el domingo 17 de septiembre, en el que se presentarán la banda de rock alternativo de la Ciudad de México, Café Tacvba, la banda angelina ganadora de un Grammy, La Santa Cecilia, y la cantante chilena Mon Laferte.

También habrá talleres como “Flavors of Mexico” (Sabores de México) en el Skirball Cultural Center, una clase educativa para adultos de tres sesiones (24 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre) para explorar distintas cocinas regionales de México con algunos de los chefs más reconocidos de Los Ángeles a través de charlas/demostraciones, degustaciones y participación activa.

El programa incluye actividades gratuitas para la comunidad y las familias como la celebración de la cultura oaxaqueña de la Library Foundation of Los Angeles (LFLA), en la Biblioteca Central de Los Ángeles, el sábado 16 de septiembre para la gran inauguración de Visualizing Language: Oaxaca in L.A, con música, visitas guiadas y un taller con el grupo de artistas Tlacolulokos.

Ademas habrá una tarde de talleres de arte comunitarios para toda la familia con música y comida en Self Help Graphics & Arts, para celebrar la inauguración de la muestra “Día de los Muertos: A Cultural Legacy, Past, Present and Future”, el domingo 17 de septiembre.