Manuel Velasco, nuevo gabinete

Por Ruperto Portela Alvarado

Al relevo el equipo suplente

La verdad, el GÜERO VELASCO jugó sus primeros cinco años con jugadores de tercera división, para esta última parte del partido, sacar de la banca a los suplentes, porque ya no le quedan más en su cuadro de titulares, que dicho de paso, fueron un fiasco.

Uno de sus principales activos que tuvo en su cuadro inicial fue NOÉ CASTAÑÓN LEÓN en la Secretaría General de Gobierno, y eso que fue herencia de su antecesor JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO: pero teniéndole que cumplir a su “brother” OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR su ilusión de jugar en primera división, lo sacrificó de la diputación federal y lo puso en la antesala de la gubernatura como responsable de la política interna del Estado de Chiapas.

Claro que había un proyecto destinado a EDUARDO RAMÍREZ y por algunas argucias del controlado Instituto Electoral (IEPC), lo sacó primero de la Secretaría General, desde donde ya estaba construida la estructura electoral para las elecciones del 2015 y 2018, incrustándolo en la diputación local y presidente del Congreso por dos años, habiendo reformado previamente el reglamento interno en la LXV Legislatura, para ese fin de la reelección.

Al asumir la diputación local plurinominal por el Verde Ecologista, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR deja la Secretaria General de Gobierno y su lugar lo ocupa JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, a quien le han colgado todas las descalificaciones, sin que logren sus detractores derrumbarlo del segundo piso del Palacio de Gobierno.

Tres Secretario de Gobierno en lo que va del sexenio y todavía no sabemos si habrá un cuarto. También una terna de titulares ha tenido la Secretaría del Campo: JULIÁN NAZAR MORALES, el “Talibán” que tiene una cuenta pendiente hasta por 800 millones de pesos en desviaciones presupuestales federales y estatales, sin una amonestación y sí dos premios: la diputación federal y la dirigencia del PRI estatal. JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS relevó al “Talibán” NAZAR MORALES y ahora es un fuerte precandidato a la gubernatura de Chiapas, con las restricciones pertinentes que le han impuesto desde el gobierno de MANUEL VELASCO COELLO.

Y para rematar la maldad a los hombres del campo, el gobernador nombró a uno de sus más cercanos colaboradores, JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ como Secretario del Campo. Este sujeto de mala fama, ya fue diputado local, presidente municipal de Las Margaritas (dos veces), director general del COBACH, Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, Secretario de Desarrollo y Participación Social y ahora titular de SECAMP. Como verán, es un símil de SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, que fue titular de cinco secretarías y alcalde “espurio” de Tuxtla Gutiérrez. Una nulidad corrupta.

Así nos podemos ir escarbando en cada secretaria de cuántos titulares han tenido y quienes han sido más ineptos y corruptos, como en la Secretaria de Desarrollo de los Pueblos Indígenas donde está ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ o en la Secretaria de Desarrollo y Participación Social que MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA tomó como su caja chica y del partido “Chiapas Unido”.

Es repetitivo el comentario en torno a la Secretaría de Empoderamiento y Desarrollo de la Mujer que el GÜERO VELASCO instituyó para uso y abuso de la familia DE LEÓN VILLARD, porque primero colocó a su protegida SASIL DORA LUZ que al dejarla vacante por más de un año para ir por la diputación federal, se la dejó a su cuñada NANCY LÓPEZ RUIZ que a su vez siendo suplente, asumió esa curul ahora que SASIL solicitó licencia para ocupar la delegación de PROSPERA. Pero como la SEDEM es de la familia, el gobernador nombró titular a la hermana ITZEL FRANCISCA DE LEÓN VILLARD en esa dependencia que no sirve para nada.

Entonces pues, el gabinete GÜERO se engalana para recibir a EDUARDO CAMPOS MARTÍNEZ –que viene de la Subsecretaria de Educación Federalizada– como Secretario de Educación en sustitución de ROBERTO DOMÍNGUEZ CASTELLANOS, a quien se le augura una diputación local, porque las federales ya están otorgadas. LALO CAMPO, como le dicen sus amiguis, debe hacer un relevante papel en ese alto e importante cargo, porque su escuela va de la mano con el ex Secretario de Educación, RICARDO AARON AGUILAR GORDILLO, del que fue secretario particular cuando “El RIQUI” fue delegado del ISSSTE Chiapas.

Creo que los niños y jóvenes en Chiapas se merecen mejor suerte y destino como también la Secretaria de Educación que ya ha tenido, con este nombramiento de EDUARDO CAMPOS, a cuatro titulares: RICARDO AARON AGUILAR GORDILLO, SONIA RINCÓN CHANONA y ROBERTO DOMÍNGUEZ CASTELLANOS. Quedará para la historia…

EPN, sus sinsabores de las mentiras

“Para un gobernante tener que reconocer que lo que dice es mentira, sería como hacerse el harakiri”. Y lo más malo de todo es que se cree sus mentiras, no porque sea un mitómano, sino que es tanta la comodidad en que vive dentro de su burbuja de confort, que no sabe a ciencia cierta lo que sucede fuera de ese círculo del poder.

Gobernar es como una fantasía en la que solo los que sufren sus incongruencias, incompetencias, soberbia, simulaciones y cinismo, saben de esa realidad que hoy en México nos ahoga. El Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO se ha convertido en el “IVAN EL TERRIBLE” que describe MIGUEL ALEMÁN VELASCO en su libro “La Silla del Águila” como los síndromes del poder en cada uno de los años del sexenio y el “Golden Boy” está en su etapa del “Premio Nobel”, al que todo se le debe aplaudir.

Fíjese qué mentiras dichas por PEÑA NIETO: “las política públicas de las últimas décadas han impulsado la prosperidad nacional, por lo que desconocer estos avances, significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política”. Nada más alejado de la verdad y de la percepción generalizada de los mexicanos que luchan por volver a estadios de vida de hace diez, veinte o treinta años.

Con esas solas frases de su discurso en la ceremonia del 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, el Jefe del Ejecutivo Federal, pretende endosarle a los mexicanos, a los medios de comunicación, críticos de su gobierno, inclusive dirigentes de partidos de oposición, las fallas de su administración, solo porque no se le aplaude ni se le aprueban.

Y así dijo llamarse “un hombre de instituciones”, faltando solo erigirse en un estadista por las fallidas reformas estructurales que han provocado el mayor desatino económico, político y social, en la historia de México. ¡Vaya!, que ni las reformas de SALINAS DE GORTARI, hicieron tanto daño ni la corrupción estuvo en tan altos niveles como en este regreso priísta a Los Pinos y las barbaridades del último representante del Grupo Atlacomulco, ENRIQUE PEÑA NIETO. Y no se midió al declarar que su gestión seguirá privilegiando los preceptos constitucionales, es decir, “el triunfo de la República sobre la tiranía, de la ley sobre la injusticia y del bienestar general sobre el privilegio individual”.

Inculpar a los mexicanos porque no le reconocen sus “logros” al frente de la administración pública federal y por el contrario, dejan entrever el desprecio a su persona y gobierno, PEÑA NIETO embiste desde una tribuna en la que no se le puede rebatir, al ser el único con voz y resguardado por centenar de policías, una brigada de guaruras más el Estado Mayor Presidencial que no permite contradicciones ni exabruptos.

Pero en el “pecado llevará la penitencia” el Presidente PEÑA NIETO, porque el repudio ya es generalizado; el sentimiento de hartazgo y malhumor –que critica a los mexicanos—tendrá sus consecuencias en las elecciones venideras al igual que el electorado se la aplicó en el 2015. El sistema de corrupción que implantó, tendrá que revertírsele al tener conocimiento la población que él es quien encabeza esa banda de delincuentes institucionales. “El que a hierro mata, a hierro muere”…

Estabilidad social, no discursos

Chiapas está sumergido en una vorágine de intereses políticos que dejan en el escenario una ruta de nuevas discordias y sumisión a la pobreza y los designios de quienes nos gobiernan. A eso, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, WILLY OCHOA GALLEGOS, en el marco de la conmemoración de la Constitución de 1917 donde la voluntad política se tradujo en nuestra Carta Magna, planteó como deber social, obligación moral y prioridad política de los partidos, actores políticos y autoridades, comprometerse con los chiapanecos firmando un acuerdo de responsabilidad pública para detener cualquier indicio de confrontación social por motivos políticos.

Para el líder del poder legislativo, la democracia como la estabilidad social no se construyen con arengas políticas sino con acciones concretas que las promuevan y las defiendan, ideas sobre lo que debiera ser no son suficientes, en este momento debemos mostrar total determinación, pasar del decir al hacer, por ello propuso que la Secretaría General de Gobierno instale una mesa de diálogo que logre un Acuerdo Político-Electoral que permita a Chiapas transitar positivamente el actual contexto…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…