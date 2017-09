Mago Frank y conejo Blas aconsejan a niños sobre cómo actuar ante sismos

México.- Tras el terremoto ocurrido en el país el martes 19 de septiembre El Mago Frank en compañía del conejo Blas difundió un video dirigido a los niños, en el cual resalta que “los mexicanos podemos perder todo y levantarnos… lo que nunca perderemos es la sonrisa”, y da tips de cómo actuar ante los temblores.

El video puede verse en redes sociales y el audio se ha difundido por su cápsula “Palabras mágicas” en el programa “Resonancias de fe”, bajo la conducción del padre José de Jesús Aguilar, el cual se transmite los domingos a las 09:00 horas por el cuadrante 90.5 de FM.

Francisco Suárez, nombre del Mago Frank, da sugerencias elementales que se deben observar ante un temblor, tales como no correr, no gritar y no empujar.

Alienta a los infantes a mantener la calma y les sugiere se acerquen a sus papás para, en conjunto, elaborar un plan de acción como ubicar las salidas de emergencia y conocer en dónde se guardan las llaves de las puertas.

Les sugiere tener a la mano una linterna de pilas, así como un radio que también funcione con baterías; también que los pequeños aprendan a identificar muy bien el sonido de la alarma sísmica.

El texto del video fue escrito y editado por el propio Mago Frank, quien con un lenguaje ágil y divertido busca prevenir accidentes ante un movimiento telúrico.