Los cachorros regresan por sus fueros

Índice

Por Ruperto Portela Alvarado

Los cachorros regresan por sus fueros

Los afanes de perpetuar el poder entre las familias más acomodadas, ricas y millonarias de Chiapas y México, llevan a los políticos a heredar a sus hijos, puestos y posiciones electorales en un círculo de poder, que solo ellos controlan. Desde esos tiempos remotos ya el Presidente MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (1946-1952), dejó una estirpe política a su hijo MIGUEL ALEMÁN VELASCO que fuera senador de la república y gobernador del Estado de Veracruz en el período 1998-2004.

El general LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, Presidente de México (1934-40) otorgó herencia política a su hijo CUAUHTÉMOC LÁZARO CÁRDENAS SOLORZANO –tres veces candidato presidencial– y este a su vástago LÁZARO CÁRDENAS BATEL que fue gobernador de Michoacán al igual que su padre que también fue el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por elección popular.

Es el caso de CARLOS SALINAS DE GORTARI. Su padre RAÚL SALINAS LOZANO (Secretario de Industria y Comercio en la Presidencia de ADOLFO LÓPEZ MATEOS) le puso “la charola de plata” para escalar peldaños políticos que lo llevaron a la Presidencia de la República entre 1988-1994. Igual ha sucedido con tres generaciones de DEL MAZO como gobernadores en el Estado de México.

En Chiapas se deja ver esta sucesión de “herencias políticas a los cachorros” como la de don SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO a su hijo JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO; JUAN SABINES GUTIÉRREZ a su vástago, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y actualmente el abuelo MANUEL VELASCO SUÁREZ a su nieto, MANUEL VELASCO COELLO, por señalar algunos ejemplos. Todo ellos gobernadores del Estado.

La lista es larga en esta entidad del sureste de México donde se cuentan, del ex gobernador por 69 días, EDUARDO ROBLEDO RINCÓN a su hijo el ex diputado local y actual senador de la república, ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, aspirante a la candidatura al gobierno de Chiapas por MORENA. WILLY OCHOA GALLEGOS, ex diputado federal y ex diputado local y hoy todavía legislador y presidente del Congreso del Estado, recibió la estafeta de su padre OSCAR OCHOA ZEPEDA, quien fuera diputado federal, local y dirigente de la CNC-Chiapas.

ROBERTO ALBORES GLEASON, hijo del ex diputado federal y ex gobernador del Estado, ROBERTO ARMANDO ALBORES GUILLÉN (1998-2000), ha sido diputado federal, actual senador de la república y desde el lunes pasado (22 de enero-2018), precandidato a gobernador con las siglas del PRI. Se pueden señalar otros muchos ejemplos, como los que ya consigné en un artículo titulado “Los Cachorros del Poder en Chiapas”, hace algunos años.

Viene a colación este tema por muchos casos de hijos o familiares de políticos que en las elecciones federales del 2015 se colgaron de la fama y poder de sus padres para acceder a un puesto de elección popular. Hablo de MARIANO CAMACHO SAN MARTÍN, hijo del ex dirigente nacional del PRI, CÉSAR CAMACHO QUIROZ, quien a la par con DAVID LÓPEZ CÁRDENAS (entonces diputado local en el Estado de México) hijo de DAVID LÓPEZ GUTIÉRREZ, que fuera director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, fue aspirante a la alcaldía de Metepec que es el municipio con más alto desarrollo económico y artesanal del Estado.

En esa misma perspectiva va PABLO GAMBOA MINER, hijo del coordinador de la bancada priísta en el senado de la república, EMILIO GAMBOA PATRÓN quien logró una diputación federal por un distrito del Estado de Yucatán y para este 2018 se estuvo moviendo como aspirante a la gubernatura de esa entidad, que no se le concedió. Entonces, también en el 2015, el hijo del defenestrado ex gobernador perredista de Guerrero, ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, el junior ANGEL AGUIRRE HERRERA, aspiró ser postulado por el Sol Azteca a la alcaldía de Acapulco.

En Chiapas el proyecto de continuidad era que los hijos de los ex gobernadores, PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA y JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, hicieran sus pininos políticos como diputados locales o federales, como el caso de PABLO SALAZAR LÓPEZ y JUAN PABLO SABINES AGUILERA. El plan abortó porque ambos ex mandatarios chiapanecos quedaron en el repudio de la ciudadanía y por tanto, en vez de heredarles un patrimonio político a los descendientes, se le dejó el total aborrecimiento a toda la familia.

Uno de los hijos de MARTA SAHAGÚN, la ex Primera Dama de México, fue candidato a la alcaldía de Celaya, Guanajuato y otro diputado federal con las siglas del PANAL. ¡Vaya!, pues ella misma quiso dar continuidad al gobierno de su esposo el ex Presidente VICENTE FOX QUESADA, como aspirante a la primera magistratura de la nación.

Eso es por un lado, pero la perversión de la política conlleva a la degradación de la misma y la poca seriedad en una actividad que tiene que ver con acciones en beneficio y desarrollo de los habitantes de una comunidad, resulto en abuso perverso de la política electoral, que no tiene límites y ha llegado a la farándula.

CUAUHTÉMOC BLANCO es alcalde de Cuernavaca por el Partido Encuentro Social y seguramente será candidato al gobierno del Estado de Morelos por las siglas de MORENA, PES y PT. En la última elección del 2015, se propuso la nominación de CARLOS VILLAGRÁN “El Quico” de la serie del “Chavo del 8” a una diputación federal y el payaso “Lagrimitas” a la alcaldía de Guadalajara. Diría ARLETT AGUILAR MOLINA: “no hay moral”.

No hay moral, pero se aprovecha la coyuntura del poder para encumbrar a hijos, primos, hermanos, esposas, en el círculo del poder. Ahí está el diputado local (dos veces) CARLOS PENAGOS VARGAS que se hizo dirigente del Partido Convergencia –franquicia propiedad de DANTE DELGADO RANNAURO que ahora es Movimiento Ciudadano– y luego Secretario General del Partido Verde Ecologista en Chiapas con el “empujón” de su suegra MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA PARIENTE GAVITO (Chachita Pariente) con la mano divina que mece la cuna del ex gobernador JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y ahora con MANUEL VELASCO COELLO.

Los nuevos tiempos electorales del 2018 llevan a pensar que CARLOS PENAGOS podría ser candidato a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez con las siglas del PVEM, al cual no renunció como lo hicieron los otros dieciséis diputados que se inconformaron con la nominación del senador ROBERTO ALBORES GLEASON a la gubernatura de Chiapas por la coalición PRI-Verde.

En el ámbito nacional, este 2018 lleva los mismos tintes políticos electorales del 2015 en el afán de heredar posiciones y poder a algunos familiares como el caso de MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA que lleva de la mano a su hija, SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ hacia la senaduría después de colocarla como diputada federal plurinominal de la primera circunscripción, en el período que está por concluir.

Un caso extraordinario es el de la familia YUNES en Veracruz. El gobernador MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES ya posicionó a su hijo MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ –dos veces alcalde de Boca del Río—como candidato a la misma gubernatura que, de ganar la elección el 1 de julio de 2018, pasaría el bastón de mando de padre a hijo. El otro vástago del Turco Miyuli, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ es senador de la república. Un pariente más, el senador JÓSÉ YUNES ZORRILLA, primo del gobernador YUNES LINARES, es el candidato del PRI al gobierno de Veracruz en tanto que el senador HÉCTOR YUNES LANDA, fue el abanderado tricolor a ese mismo cargo, perdiendo la elección aquel año de 2016.

En Puebla se revive aquella versión de FOX y MARTITA en la figura del ex gobernador RAFAEL MORENO VALLE, quien de alguna manera “negoció” su declinación a la precandidatura presidencial por el PAN para que su esposa MARTHA ERIKA ALONSO sea la candidata blanquiazul al gobierno de esa entidad. Las transacciones en política se antojan perversas, porque el “yo te doy hora y tú me das mañana” se parece mucho al “juego de manos que es de villanos” que se da en el seno de las cámaras de diputados y senadores, donde los legisladores venden el voto en un “pago por evento” y los partidos cambalachean una aprobación determinada por otra a conveniencia de grupos o del Presidente de la República, en el mayor de los casos.

Este nomás es un trabajo somero de las condiciones en que “los mismos” van y siguen en el círculo de poder. En Tabasco el candidato a gobernador por MORENA será ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y en Chiapas, su cuñado RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, esposo de ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, quien con las siglas del PVEM, perdió la elección de candidata a alcaldesa del Municipio del Centro donde está Villahermosa. Hasta aquí la dejamos… por hoy…

Comentarios al margen

CHIAPAS EN MEDIO DE LA TORMENTA.- MANUEL VELASCO COELLO optó, como lo dije ayer, por disciplinarse al Presidente PEÑA NIETO, pues “las órdenes no se discuten; se cumplen” y en esa perspectiva, entregó en paquete toda su “caballería política” que representan los partidos oficiales de su propiedad y su señora madre, LETICIA COELLO GARRIDO: el “Podemos Mover a Chiapas” y “Chiapas Unido”, junto con el Verde Ecologista a la alianza “Todo por Chiapas” que encabeza el PRI más el PANAL. Y fin a la tormenta que provocó EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR con sus aliados diputados locales que lo llevaron a renunciar a su curul local. Quedamos pendientes para seguir la hebra de este tema que se ha puesto emocionante…

Se acabó el mecate…Y ES TODO..