López Chargoy confía en la permanencia de Jaguares

Zapopan, Jalisco.- La confianza y buen ambiente en el campamento de los Jaguares de Chiapas impera durante la pretemporada que el equipo felino realiza en tierras tapatías y muestra de ello es la comunión que se dio tras la visita del Presidente del cuadro chiapaneco, Lic. Carlos Hugo López Chargoy, al entrenamiento en el estadio 3 de Marzo.

Posterior a las labores matutinas, el plantel, cuerpo técnico y directiva convivieron en una comida donde se refrendó el compromiso por mantener la permanencia en Primera División, pues por parte de cada uno de los elementos que conforman a la institución, quedo la promesa de salir delante de esta problemática que aqueja al cuadro chiapaneco en la zona porcentual.

Previo a la convivencia, el Presidente del equipo, Lic. Carlos Hugo López CHargoy, atendió a los medios de comunicación en tierras tapatías, donde manifestó que no habrá circunstancias que afecten la confianza por tener un gran torneo.

“Dejamos atrás los problemas que tuvimos en el pasado, el equipo está muy bien concentrado, están llegando los refuerzos y vamos a tener un cuadro muy competitivo. Todo fue saldado completamente por eso pudimos entrar al régimen de transferencias, estamos armando un buen equipo, Sergio (Bueno) está trabajando muy duro y espero de los Jaguares una temporada que nos deje la permanencia y si es posible calificar”, aseguró el empresario.

Por ello, López Chargoy externó que a partir de ahora se tendrán que avocar en trabajar duramente para continuar en Primera División.

“El tema que tenemos que ver es la programación de la temporada y no vamos a tener ningún problema, no podemos pelear un descenso teniendo problemas extra cancha”, recalcó al tiempo de asegurar que se mantiene a la espera de la llegada de los últimos refuerzos, mientras que en el tema de Moisés Muñoz, que se ha manejado en los medios de comunicación, dijo que no hay nada definido. “Ahorita no hay nada todavía, no puedo contar con alguien que todavía no está cerrado.

De Aldo Leao estoy esperando su llamada para ver cuándo reporta”. Para culminar, en lo que respecta al tema de Jonathan Fabbro que tuvo inconvenientes en el aeropuerto de Guadalajara tras su incorporación a la pretemporada, el directivo mencionó que “cometió un error inocentemente, traía los cheques que le dimos pero ya le habíamos depositado en su cuenta, olvidó declararlo y eso fue lo que provocó esto pero ya está entrenando, atendimos jurídicamente el asunto y ya todo está en orden”, finalizó.