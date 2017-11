Lluvias inusuales como las de Harvey serán más frecuentes en Texas

Estados Unidos.- Lluvias de magnitudes inusuales como las provocadas por el huracán Harvey en agosto pasado sobre el sureste de Texas, serán mucho más frecuentes en esta región en los próximos años, según un nuevo estudio realizado por meteorólogos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El estudio, publicado esta semana en el sitio de internet de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, advierte que a medida que avance el cambio climático, la ciudad de Houston y Texas en general enfrentarán un riesgo creciente de lluvias devastadoras como las generadas por Harvey.

Según el estudio, el estado de Texas tenía una probabilidad del 1.0 por ciento de experimentar precipitaciones de la magnitud de Harvey en cualquier año entre 1981 y 2000.

Hacia el final de este siglo, la probabilidad anual de que la lluvia récord del huracán Harvey regrese a Texas aumentará a un 18 por ciento, si el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera continúa sin aminorar.

Si el riesgo de un evento de este tipo durante este siglo aumentara de manera constante y lineal, significaría que habría un 6.0 por ciento de probabilidades de tener cada año una lluvia de 20 pulgadas (50 centímetros) de acumulación, o de más.

“Usted está tirando los dados cada año”, explicó el autor del estudio, Kerry Emanuel, profesor de Ciencias de la Atmósfera y codirector del Centro Lorenz en el MIT.

“Cuando tomas un evento muy, muy raro, de precipitación extrema como el huracán Harvey, y cambias la distribución de la lluvia hacia cantidades más pesadas debido al cambio climático, obtienes grandes cambios en la probabilidad de esos eventos raros”, indicó Emanuel.

“Creemos que las probabilidades de una inundación como las de Harvey están cambiando”, advirtió. “Estamos viendo, para Texas, un evento cuya probabilidad anual fue del 1.0 por ciento a fines del siglo pasado, y podría ser del 18 por ciento para fines de este siglo”, advirtió Emanuel.

Señaló que espera que los resultados de su estudio ayuden a los planificadores de Houston y a los funcionarios de Texas a descubrir cómo reconstruir y fortalecer la infraestructura de la región, para evitar que barrios enteros sean barridos por las inundaciones.