Líderes de otros partidos siguen sumándose: AMLO

El precandidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, dijo que nadie debe sorprenderse, pues cada vez más personajes y líderes de otros partidos políticos se irán sumando a su campaña.

“No quiero ser bíblico, pero vienen más apoyos, o sea, no se vayan a sorprender mucho, porque llegan todavía, van a asistir, van a llegar, se van a unir a este movimiento muchos dirigentes y militantes de otros partidos, ya está sucediendo, ya están uniéndose y son bienvenidos”, esbozó el político.

En su primer acto en Salto de Agua, una localidad al norte del estado de Chiapas, colindante con Tabasco, López Obrador pidió no hacer “drama” por la adhesión a su proyecto del nieto de la maestra Elba Esther Gordillo, René Fujiwara.

Justificó que en su propuesta hay una actitud de apertura para dar cabida a todos los hombres y mujeres que quieran sumarse.

A pregunta de los reporteros sobre si hay una alianza de facto con Elba Esther, el precandidato presidencial atajó al decir que es un trabajo conjunto con todos los maestros, sean del Sindicato Nacional (SNTE) o de la Coordinadora (CNTE).

En el tema particular sobre la renuncia de 14 diputados locales del Partido Verde -quienes acusan imposición del PRI para la designación de candidaturas-, López Obrador señaló que serían bienvenidos a la coalición.

“Desde luego es voluntario, a nadie se le obliga, es lo que decidan libremente”, sostuvo.

Al asegurar que no se subirá al “ring político” con sus detractores, el tabasqueño les lanzó un “amor y paz”, y les mandó el siguiente mensaje: “nosotros vamos a seguir recorriendo los pueblos, la verdad que nos ha ido muy bien, aquí donde no nos escuchan, off the record, estamos más de 15 puntos arriba en las encuestas, nada más que no lo digan, porque se enojan mucho”.

Otro de los temas que el exjefe de gobierno capitalino condenó fue el nepotismo que, a parecer, impera en entidades como Puebla y Veracruz.

El tema lo ejemplificó con la recién perfilada por el panismo a la gubernatura de Puebla, Martha Érika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Tampoco pasó por alto la virtual candidatura al gobierno veracruzano del hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, actual mandatario de esa entidad.

“Y ahora están ellos igual: Yunes queriéndole dejar el gobierno al hijo, y Moreno Valle queriendo dejarle la gubernatura a su esposa. Eso es hipocresía, lo que están demostrando es que la doctrina de los panistas de arriba es la hipocresía”, recalcó.

Anotó que afortunadamente mucha gente del PAN está renunciando a ese partido, como el caso de la senadora Gabriela Cuevas.

Por la tarde, López Obrador estuvo en Yajalón y más tarde visitará Chilón. Para mañana, el precandidato presidencial acudirá a Teopisca, La Trinitaria y Frontera Comalapa, Chiapas.