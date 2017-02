Libros reviven escándalo sobre fuga de documentos en El Vaticano

Ciudad del Vaticano.- El “vatileaks 2”, el escándalo por la fuga de documentos confidenciales sobre la reforma financiera de la Santa Sede que impulsa el Papa Francisco, podría reeditarse ante la inminente publicación de un par de libros sobre el caso.

Se trata de textos contrapuestos por su naturaleza: uno presenta la versión casi oficial de cómo se llevó a cabo el juicio contra los cinco acusados robar y difundir material reservado, y el otro promete nuevas revelaciones sobre las finanzas vaticanas.

El primero se titula “Vatileaks 2. El Vaticano a la prueba de la justicia de los hombres”, y fue escrito a cuatro manos, por Federico Lombardi y Massimiliano Menichetti. El primero exvocero papal y el segundo periodista de la Radio Vaticana.

El segundo, “En el nombre de Pedro. Riquezas, negocios, intrigas y escándalos”, fue escrito por Francesca Immacolata Chaouqui, una de las imputadas en el juicio conducido por los tribunales vaticanos y hallada culpable de concurso en difusión de documentos reservados.

Junto con Chaouqui, condenada a 10 meses de prisión dejados en suspenso, los otros imputados fueron el clérigo español Lucio Angel Vallejo Balda, su asistente Nicola Maio y los periodistas italianos Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.

Los comunicadores difundieron decenas de papeles confidenciales en sus libros “Via Crucis” y “Avaricia”, los principales motivos del juicio que duró del 24 de noviembre de 2015 al 7 de julio de 2016.

Vallejo Balda, exsecretario de una comisión económica formada por el Papa, fue condenado a 18 meses de detención como autor material de la fuga de noticias. Los periodistas no pudieron ser juzgados porque el tribunal se declaró incompetente.

El proceso judicial fue seguido paso a paso por el sacerdote jesuita Federico Lombardi, quien junto a Menichetti presentó este jueves su libro en la sede de la asociación de la prensa extranjera en Roma.

“No faltaron personas que creían que el proceso (judicial) no se debía hacer para evitar que se dañara la imagen (del Vaticano). Yo, quizás porque soy un poco viejo y un poco duro, tengo una línea completamente diferente sobre este caso”, dijo Lombardi.

“Por el contrario creo que la preocupación principal es la verdad. El esfuerzo de llegar a la verdad, para llegar a la sustancia de las cosas y después tomar una postura frente a ella. Estoy convencido de que al final las personas inteligentes y honestas reconocerán que para la imagen es mejor si se actúa así”, agregó.

Como para el caso de los abusos sexuales contra menores perpetrados contra clérigos católicos, el sacerdote jesuita consideró que el Vaticano ha dado pasos en la línea de la verdad y de la transparencia, frente a un “cierto espíritu de mundanidad”.

Pero no se animó a asegurar que no vuelva a ocurrir otro escándalo por la filtración de documentos papales, como ocurrió también con el “vatileaks 1” y el mayordomo Paolo Gabriele que robó papeles a Benedicto XVI.

“Decir que no volverá a suceder es una profecía que no me permito hacer. Lo espero, me disgustaría que sucediera, pero no me sorprendería que ocurriese de nuevo”, estableció.

“El peligro más fuerte es que cuando existen tensiones y discusiones fuertes surja en los protagonistas la tentación de influir en los eventos con indiscreciones o documentos enviados a la prensa”, expuso.