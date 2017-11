Las terribles cifras sobre inseguridad

Por Fernando Hinterholzer Diestel

“En 5 años, el Gobierno ha logrado transformar a México” declaración del Secretario de Gobernación Osorio Chong en su comparecencia ante la Cámara de Senadores, hace unos días. Que terribles momentos vive el país, y más lamentables aun por la inconciencia e irresponsabilidad de estos funcionarios y sus “eclécticas y siniestras declaraciones”. “se lograron las transformaciones más profundas en la historia reciente de México, y estos cambios estructurales afectaron intereses, eliminaron privilegios y derribaron paradigmas”. Vaya sarta de verdades a medias e imprecisiones nos dice el responsable de la (in) seguridad interna del país y es que las tan mencionadas reformas estructurales que realizo @EPN, de nada han servido al país: la educativa fue en realidad una reforma laboral; la energética únicamente abrió el camino legal, para que los particulares y extranjeros puedan invertir en esas áreas, con la complacencia y respectiva mochada para los funcionarios públicos; la de telecomunicaciones fue de la misma situación, abrir los mercados a los inversionistas y obtener mayores ingresos para el Estado y sus servidores públicos que administran tales licitaciones.

Pero los ciudadanos comunes y corrientes, simples mortales, como usted y como yo de qué o cómo nos hemos beneficiado de tales Reformas. De nada lamentablemente, seguimos pagando muy caro por los combustibles, gasolina y gas. La telefonía celular es más cara que en países con el mismo nivel de desarrollo así como los servicios que da el gobierno a los particulares; la reforma en materia de competencia ha logrado que los monopolios y oligopolios se consoliden cada vez más, si no pregúntenle al Sr. Slim; la reforma hacendaria mantuvo y en su caso incremento la carga impositiva, de los causantes pequeños, pero no ataco de fondo la gran evasión que realizan cada ejercicio fiscal, las grandes empresas y trasnacionales. Entonces donde está la transformación de México, en los índices de empleo que tanto cacarean Peña y sus empleados. Quizás sea el único logro relevante de su administración, pero de que le sirve al ciudadano tener empleo, y un salario que le alcanza para no mucho, si en la esquina de su casa o en él transporte a su trabajo, lo van a atracar, a secuestrar o a matar. Las terribles cifras sobre inseguridad matan toda esperanza de bienestar y transformación del país.

El mes de octubre del año en curso ha sido el más violento en muchos años, y el 2017 así lo será. La violencia abarca todo el país, no solamente la Cdmx, Colima, Guerrero, Baja California Sur, el estado de México, Michoacán, Sinaloa. Asesinan a un alto empleado de Televisa y al Ombusman en Baja California, nadie se salva de esta gravísima crisis de inseguridad que azota al país hace ya muchos años y nadie logra detenerla. El gobierno de Peña Nieto creía que la inseguridad respondía a la incapacidad política del gobierno anterior, y gran chasco que se ha llevado nuestro flamante presidente, tampoco él y sus empleados han podido siquiera, disminuir los terribles índices de violencia e inseguridad que nos lacera, lastima y enoja cada vez más a la sociedad mexicana. Y en este marco y escenario se conmemoro el 25 de noviembre, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres en todo el mundo. Las vergonzosas cifras de crímenes contra las mujeres y feminicidios aumentan año con año, en el 2016 hubieron 2,813 mujeres asesinadas en México, el 18% más que en el 2015. “De 73.3% a 79.8% es la prevalencia de violencia en la Cdmx, Estado de México, jalisco y Aguascalientes. Entre 52.4% y 56.7% fue la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más, en los estados de Baja California Sur, San Luís Potosí, Guerrero, Campeche, Tabasco y Chiapas”.

La ONU señala que “la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, así como de la persistencia de desigualdades por razón de género. Esta violencia impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar y la prevención es posible y esencial”.

Como antecedente hay que recordar que, desde 1981, militantes y activistas en favor del derecho de la mujer observaban el 25 de noviembre como día de protesta y conmemoración contra la violencia que sufre la mujer. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

En este contexto, la Asamblea General estableció en 1999 que el 25 de noviembre se conmemorara como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al tomar la decisión, la Asamblea General invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que cada año organicen en este día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

