La SCT obra pública y de muy mala calidad

La SCT obra pública y de muy mala calidad

Por Fernando Hinterholzer Diestel

A menos de un año de las elecciones de julio del 2018 continuamos recibiendo malas noticias, e indicios muy claros de corrupción galopante. Los escándalos gubernamentales están en la calle, en los medios masivos de comunicación y prensa escrita y la irritación y la inconformidad ocasionada por la muy mala función pública asoman en cada reunión, en cada café, en cada red social, afectan ya a todas las familias. La opinión pública en distintas partes del país se encuentra muy descontenta con el desempeño del gobierno federal, el cual han sido incapaz de terminar o siquiera disminuir la inseguridad en todo el país, una inflación alta, la depreciación de nuestra moneda y una endemoniada corrupción pública.

La crisis del gobierno de presidente Peña Nieto, comenzó indudablemente con la divulgación de los complicados detalles para la adquisición por parte de su señora esposa de lo que se dio en llamar la Casa Blanca, una moderna y elegante residencia en el barrio de Las Lomas de Chapultepec. Y siguió este transcurso al deterioro de la imagen presidencial fue nuevamente de estrategia fallida. El caso de los desaparecidos y muertos de Ayotzinapa, en sí muy serio y lamentable, y de nuevo el gobierno de EPN, de quienes sus asesores mantuvieron callado ante un problema generado por las autoridades del estado de Guerrero (Ángel Aguirre y sus compinches) y del municipio de Iguala y la corrupción de sus instrumentos del poder.

Casi todos los ex gobernadores priístas resultan ser unos pillos de siete suelas, con desvíos que alcanzan los miles de millones de pesos, y claro que no nos sirve a la sociedad del país su encarcelamiento, mientras no se les incaute el dinero y los bienes obtenidos por la corrupción que cometieron. Y el solapamiento de @EPN continúa protegiendo con su manto de impunidad a esta sarta de cleptocrátas que ahogan las finanzas públicas del país. Y ahora se destapa algo que ya sabíamos pero no se tenían pruebas fehacientes de ello, la corrupción y podredumbre en la SCT, con obras de infraestructura muy cara y de muy mala calidad, como quedó demostrado la semana anterior con el socavón que se abrió en el flamante paso Exprés de Cuernavaca, en donde perdieron la vida dos personas y que tenía escasamente tres meses de haberse inaugurado a un costo que excedío por mucho su costo original.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una de las dependencias más importantes que dependen del Ejecutivo, y es la encargada de la infraestructura carretera, portuaria, del autotransporte nacional, así como de coordinar el ramo de telecomunicaciones. De hecho, la SCT no construye carreteras, las asigna mediante procedimientos previstos en la Ley de Obra Pública y Servicios relacionadas con las mismas, que prevé que a través de licitaciones públicas nacionales se asignen a la empresa que ofrezca las mejores condiciones de precio y calidad. Aunque también prevé dicha ley, que las obras que por su monto no rebasen cierta cantidad, que es determinado cada año, en la ley del presupuesto Ingresos, a través de Adjudicaciones directas. Cada uno de los 31 centros SCT que existen en el país licitan y adjudican cada año contratos por miles de millones de pesos a las empresas contratista que participan en dichos procedimientos.

El meollo del asunto en el caso de las asignaciones de contratos de obra pública, es que el gobierno tiene contratistas consentidos que acaparan los contratos más grandes, y dichas empresas entregan la mochada correspondiente que va de un 10% a un 30% a los corruptos funcionarios de la SCT, desde un simple residente de obra hasta el mismísimo Secretario Ruiz Esparza al que ya muchos mexicanos piden su renuncia, tanto compromiso tendrá Peña Nieto con este personaje o será que también le dan su embarradita de billetes al Presi, es pregunta.

Las empresas consentidas de esta administración han sido muchas, pero destacan por la cantidad de contratos y montos: Higa, Oderbrecht, OHL, Aldesa, Epccor quienes han construido muchos cientos de kilómetros de carreteras, quien sabe con qué calidad, ya que el moche que dan a los funcionarios se refleja inevitablemente en la calidad de los materiales que se utilizan en la obra. Por ejemplo, si en las especificaciones técnicas del proyecto dice que la capa de superficie asfáltica debe ser de 10 cms, pues la contratista la realiza con 5 o 6 cms y con eso amortiza la dadiva de corrupción que entrego al corrupto servidor público de la SCT. Y muchos se preguntan qué no hay supervisión en las obras públicas que licita la SCT, si las hay y son otras empresas que resultan beneficiadas pero que no cumplen su cometido y son parte del círculo vicioso de corrupción, al igual que los residentes generales y residentes de obra de la SCT que deben firmar los avances de losobras para que se les pague a las contratistas los avances de las obras.

Como se aprecia estimados lectores, es una verdadera mafia de corrupción la que envuelve la construcción de obra pública en el ´país, y no es solamente privativa de la SCT, en PEMEX, CONAGUA, IMSS entre otras dependencias existe este tramado de corrupción e impunidad. Y las respuestas del gobierno siguen siendo torpes, débiles sin sustento y a veces hasta frívolas. Esperamos como sociedad civil que en las elecciones del 2018, una nueva administración de otro partido o una coalición de partidos, pueda revertir la actual situación de corrupción generalizada e impune. Pero esto no sucederá por el mero hecho de tener un nuevo gobierno federal, en tanto que no es un asunto que dependa de la voluntad de una persona, a menos que se trate de una dictadura. Nos encontramos ya en una circunstancia en la que no es posible ignorar que este riesgo existe porque la exasperación podría conducir a soluciones que no lo son.

ADENDDUM: sorpresa causo la benevolencia del ya saliente gobernador mexiquense Erubiel Avila sobre los regalos de notarías que realizo hace unos días, con ello comprobamos una vez más, la red de complicidades y corruptelas que predomina en nuestro sistema político. El gobernador mexiquense hace honor al fundador del grupo Atlacomulco al que pertenece, el famoso profe Hank, quien decía frases que lapidan la ética y la función pública de México: “político pobre, pobre político y mientras más Obra más sobra”.

ES CUANTO