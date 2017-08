La legendaria Silvia Pinal trabajará “hasta que el cuerpo aguante”

México.- La legendaria actriz mexicana Silvia Pinal aseguró que pese a que ha sido “un poquito” duro volver a las telenovelas, seguirá trabajando “hasta que el cuerpo aguante”.

“Ha sido una cosa un poquito dura para mí porque hace años no participaba como actriz en nada de televisión”, dijo a Notimex la actriz sobre la comedia dramática “Mi marido tiene familia”, que se estrena en Estados Unidos el próximo 21 de agosto a través de Univisión.

Con una carrera que inició en 1948, es decir, cuando sólo contaba con 17 años en la película “Bamba”, la actriz dice estar “más sanita” que nunca y no pensar todavía en el retiro. “Yo creo que te tienes que retirar cuando ya no tienes nada que hacer, pero yo tengo muchas cosas que hacer todavía”, dijo via telefónica desde México para promover la teleserie estelarizada por los actores Zuria Vega y Daniel Arenas.

“Doy gracias a Dios porque de salud estoy estupendamente… estoy sanita, regordita y todo lo que termina en ita”, señaló en forma jocosa la nativa de Guaymas, en el fronterizo estado mexicano de Sonora.

La protagonista en la obra maestra de Luis Buñuel, “Viridiana” (1961), y en películas españolas como “Adiós”, “Mimí Pompón” (1960), de Luis Marquina, interpreta ahora en “Mi marido tiene familia”, que dirige Juan Osorio, a Imelda y es la matriarca de la familia Córcega Gómez.

Su personaje es de una gran manipuladora, ya que siempre consigue lo que quiere de todos los miembros de su familia. Vive constantemente de luto, ya que dedica su vida entera a encontrar a su nieto Juan Pablo, por lo mismo tiene un gran resentimiento contra su nuera Blanca (Diana Bracho), pues le echa la culpa de haberlo perdido.

No obstante, debajo de la fachada dura y aparentemente impenetrable de Imelda, se esconde una mujer con un gran corazón y con un profundo sentido de la justicia y la equidad, según la sinopsis de la telenovela entregada a los medios.

“Es una mujer muy simpática que quiere que sus hijos tengan muchos nietos. La base de la historia es muy humana, muy auténtica con personajes auténticos ya sea bonita, fea, pobre o rica”, explicó.

La actriz se mostró, por otro lado, entusiasmada por la serie sobre su vida que se adelanta en México y dijo: “Yo creo que eso va a tener bastante éxito y bastante público”. Expresó además nostalgia por su programa “Mujer, casos de la vida real”, el cual estuvo 22 años al aire y señaló que “me gustaría seguir con el programa que ha sido copiado vilmente por dos o tres señores”.