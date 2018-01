La herencia de la silla jarocha

Por Ruperto Portela Alvarado

No cabe duda que en México el imperio se ha consolidado y los reinados, como en Europa, tienden a ser hereditarios de padres a hijos y de un consorte a otro. Ya vimos en un artículo anteriormente publicado con el título de: “Los Cachorros del Poder en Chiapas”, como se han ido trasmitiendo el poder las mismas familias y encumbrados en la gubernatura, padres, hijos y nietos.

En México los regímenes imperiales por sexenios se han tratado de convertir en sucesiones familiares y en esas anduvo la “mandona” de Los Pinos en el período panista de VICENTE FOX QUESADA, cuando MARTHA SAHAGÚN suspiró por ser la “Señora Presidenta” precisamente al término del cargo de su marido. Fue un acto irrisorio y patético que no surtió sus frutos.

Hoy, en pleno proceso electoral 2018, la señora MARGARITA ESTHER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO DE CALDERÓN HINOJOSA, intentará devolverle la corona a la familia real que ostentaron en el sexenio 2006-2012. Para eso busca obtener más de un millón de firma y ser candidata a la presidencia de la república, que, para mí corto pensamiento es una vacilada de fracaso anticipado.

En Veracruz se da el caso de que los “YUNES” se han empotrado en el poder y de la misma manera, por la disputa del mando político, se han distanciado, inclusive confrontado familiarmente. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, conocido como el “Turco”, es el que más ha gozado de las miles del presupuesto público, desde que fue Secretario General –y gobernador de facto—en el gobierno de PATRICIO CHIRINO CALERO.

El mismo MIYULI, se enredó con la maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, quien lo hizo director general del ISSSTE, dejando funestos resultados financieros con tufo a corrupción y trastornos económicos de esa institución. Fue director general de Servicios Penitenciarios y Subsecretario de Seguridad Nacional que dicho de paso no le ha servido de nada ahora que es gobernador, para detener la delincuencia, la violencia, muertes y desaparecidos en el Estado de Veracruz.

Su hijo MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ ha sido dos veces alcalde de Boca del Río y, según los comentarios no ha hecho mal papel en sus administraciones. Eso le está dando la oportunidad de ser el candidato a la gubernatura veracruzana en un intento de perpetuar a la familia en el poder ahora que su padre MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES entregue el bastón de mando en el Estado.

El otro YUNES MÁRQUEZ, FERNANDO, también hijo de MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, es senador de la república con las siglas del PAN, a la par que sus tíos, HÉCTOR YUNES LANDA quien fuera candidato perdedor a gobernador de Veracruz en las pasada elecciones del 2016 y JOSÉ “Pepe” YUNES ZORRILLA que será el abanderado priísta al gobierno veracruzano, son senadores.

O sea, tres YUNES (Márquez, Landa y Zorrilla) están incrustados en el senado. Uno de estos ya fue candidato a gobernador (YUNES LANDA) y el tercero (YUNES ZORRILLA) va por la revancha priísta en la elección gubernamental del 1 de julio de 2018. En tanto, el “Turco” MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES está en la segunda mitad de su administración de dos años, en una gestión sin luz ni sombras, “sino, todo lo contrario”.

Esa es la historia política de Veracruz después de CHIRINO CALERO, MIGUEL ALEMÁN VELASCO, FIDEL HERRERA BELTRÁN y el “Chico Malo”, JAVIER DUARTE DE OCHOA. Lo demás es asunto de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno Federal…

El güero Velasco; a ganar, ganar

El escenario político de Chiapas se reduce a la visión electoral y experiencia que tiene en estos menesteres el gobernador MANUEL VELASCO COELLO, quien desde el año 2000 ha estado en campaña y no ha dejado de hacer proselitismo para él y sus presuntos candidatos que han sido colaboradores y empleados.

Véase el mapa electoral chiapaneco y dará cuenta de que RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, aun Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (empleado del GÜERO VELASCO), seguramente estará en las boletas de los comicios 2018, ya sea en la de gobernador o de senador de la república. RUTILIO tiene una conexión directa con el gobierno verde de MANUEL VELASCO y compromisos que no podría cancelar si fuese su sucesor en la hoy “Silla del Tucán”.

OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en Chiapas es el que más está ligado al GÜERO VELASCO y su gobierno. Ya fue en esta etapa de su vida política, diputado federal, Secretario General de Gobierno; ahora diputado local con dos años de presidente del Congreso en su haber y es actualmente presidente de la Junta de Coordinación Política con muchas posibilidades de que sea el candidato a la gubernatura con las siglas del PVEM y los partidos parásitos, “Podemos Mover a Chiapas” y “Chiapas Unido”.

LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR también es uno de los cercanos colaboradores y amigo del gobernador MANUEL VELASCO COELLO. Su afinidad no se puede esconder y por eso, “apretado como cuña” entró a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Antes fue diputado local plurinominal, presidente del Congreso y de la Junta de Coordinación Política y en esta etapa electoral aspira a ser candidato al gobierno de Chiapas. Luego entonces, sería otro de los candidatos del GÜERO VELASCO.

JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS fue también un colaborador de este gobierno verde con una relación respetuosa con el mandatario. Se desempeñó por más de dos años como Secretario del Campo, pero queda la duda si hay conexión política con MANUEL VELASCO para que él sea el candidato –por cualquier partido o alianza—al gobierno del Estado. Los acontecimientos recientes que ha denunciado JOSEAN por intimidación y amenazas a él y su persona, dejan una brecha con el Jefe del Poder Ejecutivo Chiapaneco.

Por otro lado, aunque haya dicho que él no le debe nada al gobernador y que no necesita de su pinche voto, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO está etiquetado con el GÜERO VELASCO y, de llegar a ser candidato a gobernador –que lo veo muy distante, pero no imposible– estaría vinculado a este gobierno y su ejecutivo representante. Por lo tanto sería otro de los candidatos del gobernador.

Ya de los otros “empleados” de MANUEL VELASCO COELLO como JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA, Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones y, EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ, diputado federal con licencia y ahora ex director general del Instituto de Infraestructura Educativa, que serán candidatos a una curul federal y estatal, respectivamente, ni se diga de sus “querencias” con su patrón el GÜERO.

Está de más decir que el Farandulero, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ es testaferro y cercano colaborador de MANUEL VELASCO y que por consiguiente su alfil para cualquier candidatura, máxime que es el líder total del partido “Podemos Mover a Chiapas”. Y así podríamos seguir la lista de incondicionales del GÜERO VELASCO que posiblemente sean candidatos a “algo” como la “Barby” SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, a quien de la nada, el gobernador la convirtió en diputada local, federal, Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer; ahora Delegada de Prospera y aspirante a una senaduría, sin ningún mérito.

Seguramente se me olvidaron algunos que debieran estar en estas condiciones electorales, pues muchos quieren blindarse con una diputación local o federal como el Secretario Técnico del Gobierno, ROBERTO RUBIO MONTEJO; el recién desempacado Secretario del Campo, JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ que le tira a la diputación federal, pero se la han negado. Es otro de los que debieran investigar porque sería un buen candidato a las crujías de El Amate.

Se las dejo para su lectura política, análisis y calificación…

Comentarios al margen

Para los desesperados, ya pueden estar tranquilos, pues la próxima semana se empezarán a despejar dudas y por consecuencia lógica los funcionarios que no han querido dejar de succionar la chichi, tendrán que dejarles la mamadera a otros, si es que quieren participar en el proceso electoral 2018. Por lo pronto, ya se anunció –por enésima vez—que el “Rutilante” RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, hará efectiva su renuncia el próximo lunes 15 de enero. “Hasta no ver, no creer”, porque yo le presagié que dejaría el Tribunal Superior de Justicia el mes de febrero del año pasado y fallé. Y, ni pex, dijo la mareña… Mañana nos leemos otro uno, de ser posible y el Señor de las Galaxias lo permite…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…