La cuarta temporada de Narcos cuenta con Diego Luna

El éxito rotundo que han tenido las tres anteriores temporadas de Narcos en Netflix, han decidido estrenar una cuarta temporada la cual contará con Diego Luna, un director y actor mexicano el cual se une a un reparto más que interesante (también se encuentra entre ellos Michael Peña) para contar una historia en Guadalajara, México. Un cambio que va sentarle bastante bien a esta serie luego de que dedicaran sus dos primeras temporadas a la historia de Pablo Escobar y la tercera a otra historia que se desarrollará igualmente en Colombia; la historia del cartel de Cali.

Diego Luna pasa de Star Wars a una historia completamente diferente en la cual será el coprotagonista junto con Michael Peña, una historia llena de muerte, droga y corrupción. La serie se estrenará en 2018 y sus seguidores tienen muchas ganas de que llegue para ver como esta nueva adaptación de la historia del narcotráfico llega a sus hogares. También podremos ver próximamente a este gran fichaje para la serie Narcos en unas películas muy interesantes como “A Rainy Day in New York” (con Woody Allen como director, nada más y nada menos) y también podremos verlos en la película “Berlin, I love you”, una historia de amor en la capital de Alemania.

La llegada de esta serie en el año 2014 tomaba diferentes opiniones, no muchos creían que tuviera mucho éxito ya que no confiaban en el interés de las personas en la Narco cultura, pero la verdad es que este tema le llama la atención a muchas personas a lo largo del mundo, por ejemplo existen canciones que narran las historias más épicas de estos personajes o algunas películas que quizás no han tenido tanto renombre pero que definitivamente debemos ver si nos gusta todo lo relacionado con el mundo de la narco cultura.

En México ya se vive desde mucho antes de la serie Narcos la narco cultura, incluso tienen su propio santo Jesús Malverde “el santo de los narcos” el cual está presente en muchas de las historias, libros e incluso en la forma de vida del ciudadano mexicano. Veremos si incluyen este tipo de historias en la serie o dejan por fuera una de las creencias más importantes que rodean la vida del narcotráfico en México.

Si eres fan de la cultura del narcotráfico y disfrutaste tanto como nosotros la serie narcos y no puedes esperar a que llegue ya la cuarta temporada, Te recomendamos visitar esta lista de películas de narcos para que puedas aguantar hasta que Netflix decida abrir al público los 10 capítulos de la cuarta temporada de Narcos. La intención de esta lista es dejar afuera algunas películas que son ya muy reconocidas en el mundo del narcotráfico y centrarse en 10 de las películas menos conocidas de este tema pero que son una joya para nuestros ojos y que definitivamente vamos a disfrutar si tenemos buen ojo para la narco cultura y que nos harán olvidarnos por un rato de lo complicado que se nos hace esperar una serie que incluye actores tan reconocidos como Diego Luna o Michael Peña.