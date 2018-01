Jürgen Damm es detenido por la policía y después fue liberado

México.- El volante ofensivo de Tigres de la UANL, Jürgen Damm, fue detenido hoy en esta ciudad, pero momentos más tarde fue liberado por las autoridades, al aclararse la situación en la que se vio inmiscuido.

Damm circulaba por la esquina de las avenidas Leones y Gonzalitos, del municipio de Monterrey, cuando le marcaron el alto porque iba en una camioneta sin placas, no se detuvo y prefirió ingresar a un restaurante para refugiarse.

Después del suceso, el club Tigres publicó mediante un comunicado las explicaciones del jugador por lo sucedido en el percance, del cual salió librado tras aclarar la situación.

“Esta tarde me confundí cuando me hicieron la solicitud de detener mi camioneta, al no identificar a quienes me lo pidieron, opté por refugiarme en el lugar más cercano. Afortunadamente minutos más tarde todo fue aclarado por la autoridad, que solo quería revisar mi permiso de circulación”, se indicó en el escrito.