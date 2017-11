Julión Álvarez asegura que el público lo mantiene de pie, no los premios

México.- El cantante de norteño banda Julión Álvarez aseguró que ha mantenido su estima y ganas de continuar en la música gracias al aplauso del público, más que cualquier premio que le pudieran dar.

En entrevista, el exintegrante de la Banda MS destacó que no tiene sentimientos encontrados de estar nominado al Grammy Latino, que se entregará este 16 de noviembre en Las Vegas, Nevada, y no poder asistir a la ceremonia.

“Ya nos hicimos a la idea de no poder asistir a la entrega de esos galardones, no toca, no nos tocó y a lo que nos tengamos que limitar, pero por algo las cosas suceden así. “Creo que lo más valioso para cualquiera es el aplauso y la preferencia del público, que es lo que me da fuerza y muestra de ello es que nos siguen invitando a las alfombras rojas”.

El intérprete agradeció el apoyo que ha recibido y expresó su confianza de salir adelante del problema por el que atraviesa desde agosto pasado, luego de que Estados Unidos le congeló sus cuentas porque el Departamento del Tesoro lo vinculó con actividades ilícitas al narcotráfico.

“Es un gran reto esto por lo que sigo pasando, pero debo decirles que no tengo problema alguno. Incluso, ya estoy en el proceso de grabación de un siguiente disco, pero no saldrá al mercado hasta que todo este escándalo se acabe. Lamento que me hayan sacado del disco de Ricardo Montaner, porque además fui parte de la producción”.

Compartió que el próximo sábado cantará en Hermosillo, Sonora; el 12 de diciembre irá a Querétaro, luego a La Barca, Jalisco; el 15 a Michoacán; 16 a Morelia y 18 a Chiapas, donde cerrará el año. “Abrimos el año 2018 en la Arena Monterrey, en Nuevo León, pero antes pasamos la Navidad en familia en La Concordia, Chiapas”, finalizó.