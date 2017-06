Juan Manuel Márquez sorprenderá en su regreso, asegura Ignacio Beristain

México.- Aunque todavía no hay fecha definida para su regreso, el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez sorprenderá cuando esté en el ring, aseguró el entrenador Ignacio Beristain, quien ve cada día más lejano trabajar nuevamente con Julio César Chávez Jr.

“Juan ha entrenando muy bien, fuerte, el día que suba al ring lo van a ver y se van a sorprender de como está boxeando”, dijo “Don Nacho”, quien este día fue reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo y por la Comisión de Box de la Ciudad de México.

Márquez (56-7-1, 40 KO´s), quien no pelea desde el 17 de mayo de 2014, planeaba su regreso para el mes de julio, aunque un desgarre en el bíceps izquierdo lo retrasó un poco, posiblemente para el 19 de agosto, aún sin nada confirmado.

“El 19 de agosto, pero no veo claro, los promotores como que están muy lentos”, dijo Beristain, quien comentó que dicha pelea sería en el Estado de México, “me dijeron a mí que en un local grande o en la Arena Ciudad de México”.

Explicó que “Dinamita” Márquez debía boxear este martes en su entrenamiento, pero “no quiero arriesgarlo”, por lo que será hasta la próxima semana cuando haga sparring.

De una posible pelea con el puertorriqueño Miguel Cotto para finales de año o que Márquez estelarice en el Zócalo de la capital mexicana, “Don Nacho” prácticamente descartó ambas.

“Con Cotto no va a pelear nunca porque Cotto está firmado con (Óscar) De la Hoya y nosotros no somos nada para De la hoya, eso no puede ser, nunca pudo ser”, y de la pelea en la Plaza de la Constitución comentó: “creo que están haciendo castillos en el aire, tienen años pensando del zócalo y nunca llegan a un acuerdo”.

Finalmente, luego de entrenar a Julio César Chávez jr. para la pelea del pasado mes de mayo con Saúl “Canelo” Álvarez, quedó abierta la posibilidad de que volvieran a trabajar juntos, algo que cada vez luce más lejano.

“No sé del Junior, sí he hablado con él… a lo mejor no (trabajar juntos otra vez) porque le gusta mucho la ‘dolce vita’ y la disciplina aquí es militarizada, tiene que pensarlo”, concluyó.