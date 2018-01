Josean se registrará hoy como candidato del PRD

José Antonio Aguilar Bodegas, ex secretario del Campo en Chiapas, desestimó las declaraciones del Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), Horacio Reyes Pérez, quien mediante un video publicado en redes sociales lo señaló de manejar recursos millonarios entre 2013 y 2014.

Aguilar Bodegas dijo que son afirmaciones sin sentido ni sustento ya que él no era funcionario en ese entonces, y que por lo tanto no sabe cual es el tema ni la materia de investigación; “es algo infundado”, señaló categórico.

“¿De qué corrupción me van a investigar?, ellos (la Fiscalía) investigan a funcionarios que están sujetos a corrupción y yo no era funcionario; entonces ni soy corrupto ni era funcionario, así que, evidentemente, no tiene ningún sustento lo que este señor está diciendo”, aseguró en una entrevista difundida en un video publicado en su cuenta de Facebook.

El también ex senador de la República adelantó que éste viernes se registrará, a invitación del PRD, como candidato externo para buscar la gubernatura del estado.

Apenas el jueves Aguilar Bodegas hizo público un video en el que denunció que por “equivocación”, un empleado de la Fiscalía General de Estado de Chiapas (FGE) entregó un expediente con información personal en su casa, la que por cierto está situada a unos cuantos metros de la del Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar.

Afirmó que se sorprendió al revisar el contenido de las carpetas pues en ellas había información sobre su persona, sus cuentas bancarias, estados de cuenta y fotografías de él y de su esposa.

El empleado de la Fiscalía, al darse cuenta de que había entregado las carpetas en el lugar equivocado, regresó por ellas y fue el propio Aguilar Bodegas quien se las entregó para dejar constancia en video de lo ocurrido.

Aguilar Bodegas presentará su registro como candidato externo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a las once de la mañana de este viernes en un salón localizado en la zona poniente de la capital del estado, a donde se espera la presencia de militantes de su ex partido, el Revolucionario Institucional, seguidores del Sol Azteca, miembros de la clase política del estado, simpatizantes, amigos y familiares.